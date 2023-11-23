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产业观察：技术创新贴近市场 车企发力“智能化”下半场

人民网记者 车柯蒙
2023年11月23日18:12 | 来源：人民网
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当前，人工智能、云计算、大数据、5G通信、车联网等技术的不断发展并应用于汽车领域，全球汽车产业加速进入智能汽车新时代。正在举办的第二十一届广州国际汽车展览会（以下简称广州国际车展），也成为洞察这一趋势的重要窗口。

记者了解到，本届车展以“新科技·新生活”为主题，在展出1132辆展车中，新能源展车达469辆，占比四成。业界认为，这预示着中国汽车未来在智能化、新能源和电动化方面将重点突破。

纵观本届车展自主品牌展台，凭借着深耕电动化领域技术优势，多家车企以全新能源车型阵容参展，充分展示了品牌在新能源技术方面的研发成果。

车展期间，长城汽车携手五大品牌哈弗、魏牌、欧拉、坦克、长城炮登场，打造了智能新能源参展阵容，以十余款智能新能源产品展现了长城汽车的技术体系与创新能力。坦克品牌携豪华越野新标杆坦克700 Hi4-T首发限定版亮相， Hi4-T全面提升车架结构、智能四驱+Mlock机械锁止等核心部件，超高强度大截面梯型车架结构高强度钢占比达到99%，确保越野与长途穿越时的安全与可靠。

广汽丰田发布全新专属新能源品牌铂智，助力电动化转型。同时，广汽丰田协同丰田中国与小马智行的L4级别纯电无人驾驶Robotaxi合作正在稳步推进中，将赋能广汽丰田更高阶智驾技术的落地。

“新一代的年轻用户追求悦己、追求完美，一辆未来感十足的智能电动汽车更能满足他们的消费需求。就像阿维塔12，用智能科技、匠心设计和安心安全，为用户带来了新体验。”阿维塔科技副总裁雍军表示。

当前，欧拉在全球已经拥有超过40万用户，其中女性用户占比超过了75%。车展现场，欧拉打造了芭蕾猫单款车型的“专场”，为车展注入一抹亮色。

“10月新能源车国内零售渗透率达到37.8%，这意味着新能源车发展呈现出不可逆的趋势。”理想汽车商业副总裁刘杰则认为，未来，新能源汽车的渗透率还会进一步增长，如何在智能驾驶、智能座舱方面持续发力，给消费者提供更好的智能体验，将成为车企赢得市场的关键。

东风纳米总经理陈萌在做客人民网“人民车友会”栏目时表示，随着中国的互联网技术和电子技术迅速发展，车企把这些技术以及对用户的理解融入到汽车制造里，贴合用户使用场景。记者了解到，当前，“东风”品牌旗下三大产品系列品牌格局进一步聚焦和明晰。本届车展上亮相的纳米01，正通过主驾一键躺平、全自动泊车与遥控泊车、十合一电驱等智能化配置，满足国民对美好生活的期许。

广州国际车展期间，起亚首款由中国主导开发、满足中国市场需求并于中国首发的纯电全球战略车型——EV5正式上市，同时，品牌还首次公开展示了L4级无人驾驶技术。“为了更好地了解中国市场，我们在中国设立中国技术研究所、中国前瞻数字研发中心、中国大数据中心。由此，我们可以充分结合中国市场特点和中国消费者需求，进行针对性的产品和技术研发。为了满足用户智能化的需求，我们正在与行业一同合作开发全新车机系统，并在中国取得了L4级自动驾驶牌照并开启了路试。”起亚中国首席运营官杨洪海表示。

(责编：申佳平、高雷)
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