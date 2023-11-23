人民网北京11月23日 （记者栗翘楚）近日，中汽协发布数据显示，今年1-10月，新能源汽车产销分别完成735.2万辆和728万辆，同比分别增长33.9%和37.8%；新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的30.4%。

随着我国新能源汽车保有量不断攀升，我国已建成世界上数量最多、辐射面积最大、服务车辆最全的充电基础设施体系。工信部最新数据显示，我国累计建成充电桩627.8万台、换电站3460座，建设动力电池回收服务网点超过1万个。近日，工业和信息化部、交通运输部等8部门印发《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》，根据通知预期目标，在充换电基础设施方面，将建成超过70万台充电桩和0.78万座换电站。

业内人士表示，汽车零部件企业的技术研发能力对整车厂商的技术升级起到关键作用。其中，作为新能源汽车的能量补给站，充电设备的智能化程度、应用场景覆盖对新能源汽车使用体验尤为重要。

在电动化、智能化时代，为突破固定充电桩建设中存在的场地、电力容量等限制，解决车主找桩难、操作繁琐等问题，能链智电携自动充电机器人亮相2023广州车展。其汇集深度学习、V2X、3D视觉等智能化技术，基于图像识别、自动驾驶、定位及控制算法、机械臂轨迹规划等技术及设备，并配合摄像头、激光雷达、超声波传感器等环境感知设备，实现自主路径规划、车辆控制、自动避障功能，让车主拥有无触、便捷、智能、安全的补能体验。

随着我国新能源汽车保有量持续攀升，将对电网构成挑战，在此背景下，新型储能技术迎来发展新赛道。在2023广州车展上，能链智电旗下智慧储能运营交易服务商——能仓科技发布自研的AIPack工商业液冷储能系统，采用“All-in-One”设计理念，集成PACK级定向消防、AI智慧运维、三级保护等多重防护系统，在保证安全的基础上，实现高度集成管理。

业内专家表示，“储”是为了“用”，储能技术始终面向生产生活不同领域的用能需求。在发电端，储能技术可以解决可再生能源大规模接入电网带来的不稳定性和间歇性问题，“发了电，存着用”；在电网侧，可以实现“削峰填谷”，有效缓解因需求变化带来的“发了电，没人用”“没有电，急着用”问题；在用户端，人们可以根据自己的实际情况安排用电计划，降低电费成本。

(责编：申佳平、高雷)

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