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进击主流中高级轿车市场 eπ007亮相广州车展

2023年11月23日18:12 | 来源：人民网
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人民网北京11月23日电 （记者孙阳）第二十一届广州国际汽车展览会于2023年11月17日至26日在中国进出口商品交易会展馆举办。车展期间，东风汽车全新主流科技电动品牌——eπ，携旗下首款新能源轿车eπ007亮相，进击主流中高级轿车市场。

同时，“G20共创主理人计划”正式升级为“G.E.T众测计划”，邀请用户参与新车公测。车展现场，东风奕派、东风风神、东风纳米三大“东风”产品品牌旗下新车同台亮相。

东风奕派营销事业部总经理余飞表示，eπ的品牌命名及logo内涵为：e代表electric电子、energy能量、explore探索以及emotion温暖的情绪；π是圆周率，是无限不循环小数，也代表探索无限可能；e和π两个极简的符号组合在一起，寓意为客户创造出无限可能的出行想象。品牌logo形似“双T”，分别象征Technology科技、Transformation变革，体现eπ继承东风深厚的技术底蕴，创新与发展新能源汽车的实力与决心。

作为eπ品牌进击主流汽车市场的战略产品，eπ007自11月10日在武汉“东风智能新能源品牌SHOW暨eπ品牌发布会”亮相以来，备受瞩目。此次车展，eπ007首次面向公众正式登场。据介绍，eπ007定位智雅电动轿跑，整体采用宽体低趴车身设计，性能方面，搭载马赫E动力系统，提供电动四驱，电机功率达400kW，实现3秒级零百加速；增程车型，满油满电续航1200公里。

余飞介绍，eπ品牌尊重用户的体验和感受，坚持与用户共创，以人为本，体现客户思维，不遗余力构建绿色智能电动生态。在今年4月份的上海车展上，eπ品牌启动了“G20共创主理人招募计划”，旨在通过G20团队链接用户，以高质量的内容方式，传达给用户。本次车展期间，“G20共创主理人计划”正式升级为“G.E.T众测计划”。该计划将面向公众启动多场景的测试活动，众测行动将围绕“技术长测、媒体测试、冰雪测试、电池实验、性能挑战”等环节进行深度实测。

(责编：申佳平、高雷)
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