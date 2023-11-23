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中国贸促会：《取消外国公文书认证要求的公约》生效 将惠及中外企业

2023年11月23日19:37 | 来源：人民网
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人民网北京11月23日电 （记者栗翘楚）11月23日，中国贸促会举行11月例行新闻发布会。中国贸促会新闻发言人张鑫表示，2023年11月7日，《取消外国公文书认证要求的公约》（以下简称《公约》）对我国生效后，我国企业办理在其他缔约国使用的文书所需时间由约20个工作日减少至几个工作日，预计每年可为中外人员和企业节省办证费用3亿多元。

张鑫表示，目前共有缔约国125个，是海牙国际私法会议框架下适用范围最广、缔约国最多的重要国际条约，旨在简化公文书跨国流转程序，促进国际经贸和人员往来。《公约》规定缔约国之间相互取消使领馆领事认证环节，由文书出具国主管机关签发的附加证明书（Apostille）替代领事认证。中国贸促会商事证明书、原产地证书均被纳入附加证明书认可的文书范畴。11月7日，中国贸促会签发了全国贸促系统首份办理附加证明书的商事证明书，为企业节省了15个工作日的办证时间和相关领事认证费用。

“下一步，中国贸促会将认真做好《公约》相关规则的解读、宣介和推广工作，以签发附加证明书认可的商事证明书为契机，进一步优化办证流程，提高服务质量，助力我国企业跑出‘商事认证加速度’，更好地开拓和深耕国际市场。”张鑫说。

(责编：申佳平、高雷)
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