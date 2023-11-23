人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

2023全球数字贸易创新大赛总决赛在杭州举行

2023年11月23日19:28 | 来源：人民网
小字号

人民网北京11月23日电 （记者申佳平）11月22-23日，2023全球数字贸易创新大赛总决赛在杭州举行。大赛由杭州市人民政府、虚拟现实产业联盟、人工智能产业联盟、赛迪区块链研究院共同主办，由杭州市商务局（杭州自贸片区管委会）、北京赛迪出版传媒有限公司承办，中关村数智人工智能产业联盟作为支持单位。

本次总决赛设置了项目路演、答辩提问、评委打分等环节。参赛企业代表通过现场展示和讲解，对项目创新性、市场前景、财务风险及团队竞争力等进行综合阐述。评委结合参赛企业的技术及产品/商业模式创新、市场前景、研发投入、营收情况、团队竞争力等情况进行现场综合评分。

据了解，2023全球数字贸易创新大赛大赛是第二届全球数字贸易博览会重要活动之一，今年为首次举办。大赛设置人工智能元宇宙和区块链Web3.0两个赛道，吸引了近200家优秀企业及项目团队参与，其中，100余家入围半决赛，24家进入总决赛。

其中，入围人工智能元宇宙赛道总决赛的项目涵盖跨境交易、自动驾驶、智能制造、智能诊疗、智能办公、数字营销、智慧物流、智慧文娱等领域的诸多创新应用，涉及AIGC、大模型、数字人、机器人、工业元宇宙等新业态。入围区块链Web3.0赛道总决赛的项目涵盖制造、能源、金融、医疗、司法等多个实体经济领域的区块链新应用，涉及解决行业中数据可信难、数据共享难、隐私保护难、自动执行难等问题的新技术。

(责编：申佳平、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中国贸促会：《取消外国公文书认证要求的公约》生效 将惠及中外企业
　　人民网北京11月23日电 （记者栗翘楚）11月23日，中国贸促会举行11月例行新闻发布会。中国贸促会新闻发言人张鑫表示，2023年11月7日，《取消外国公文书认证要求的公约》（以下简称《公约》）对我国生效后，我国企业办理在其他缔约国使用的文书所需时间由约20个工作日减少至几个工作日，预计每年可为中外人员和企业节省办证费用3亿多元。…
我国外贸月度、累计增速双双转正 中国贸促会助力外贸企业拓展海外市场
　　人民网北京11月23日电 （记者栗翘楚）近日，海关统计显示，今年前10个月，我国进出口总值34.32万亿元人民币，同比（下同）增长0.03%。今年10月份，我国进出口3.54万亿元，增长0.9%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部