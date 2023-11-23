人民网北京11月23日电 （记者申佳平）11月22-23日，2023全球数字贸易创新大赛总决赛在杭州举行。大赛由杭州市人民政府、虚拟现实产业联盟、人工智能产业联盟、赛迪区块链研究院共同主办，由杭州市商务局（杭州自贸片区管委会）、北京赛迪出版传媒有限公司承办，中关村数智人工智能产业联盟作为支持单位。

本次总决赛设置了项目路演、答辩提问、评委打分等环节。参赛企业代表通过现场展示和讲解，对项目创新性、市场前景、财务风险及团队竞争力等进行综合阐述。评委结合参赛企业的技术及产品/商业模式创新、市场前景、研发投入、营收情况、团队竞争力等情况进行现场综合评分。

据了解，2023全球数字贸易创新大赛大赛是第二届全球数字贸易博览会重要活动之一，今年为首次举办。大赛设置人工智能元宇宙和区块链Web3.0两个赛道，吸引了近200家优秀企业及项目团队参与，其中，100余家入围半决赛，24家进入总决赛。

其中，入围人工智能元宇宙赛道总决赛的项目涵盖跨境交易、自动驾驶、智能制造、智能诊疗、智能办公、数字营销、智慧物流、智慧文娱等领域的诸多创新应用，涉及AIGC、大模型、数字人、机器人、工业元宇宙等新业态。入围区块链Web3.0赛道总决赛的项目涵盖制造、能源、金融、医疗、司法等多个实体经济领域的区块链新应用，涉及解决行业中数据可信难、数据共享难、隐私保护难、自动执行难等问题的新技术。

(责编：申佳平、高雷)

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