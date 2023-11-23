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中国电科与华录集团实施重组

2023年11月23日20:03 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月23日电（记者王希）记者23日从国务院国资委了解到，经报国务院批准，中国电子科技集团有限公司与中国华录集团有限公司实施重组，华录集团成为中国电科的控股子公司，不再作为国务院国资委履行出资人职责的企业。

　　根据企业官网，中国电科是中央直接管理的国有重要骨干企业，是我国军工电子主力军、网信事业国家队、国家战略科技力量。中国电科拥有电子信息领域相对完备的科技创新体系，在电子装备、网信体系、产业基础、网络安全等领域占据技术主导地位，肩负着支撑科技自立自强、推进国防现代化、加快数字经济发展、服务社会民生的重要职责。

　　2021年6月，经国务院批准，中国普天信息产业集团有限公司整体并入中国电科，成为中国电科全资子公司。

　　华录集团成立于2000年6月，是国务院国资委直接管理的专业从事数字音视频、电子信息与文化创意产业开发、生产、营销、服务及系统集成的大型企业集团。

　　国务院国资委网站“央企名录”显示，此次改革后，国务院国资委履行出资人职责的企业数量调整至97家。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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