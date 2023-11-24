原标题：共筑产业生态！中国联通发布网络安全现代产业链共链行动计划

11月21日，中国联通网络安全现代产业链共链行动计划暨战新共创启航大会在京召开。本次会议以“共筑产业生态，链通数智未来”为主题，旨在凝聚网络安全现代产业链共识，围绕战略性新兴产业重点领域，加速推动创新资源共享和创新要素聚集，构建产业链大中小企业融通发展新生态，激发产业高质量发展新动能。

国务院国资委党委委员、副主任苟坪，工业和信息化部网络安全管理局局长隋静，中国工业经济联合会党委书记、执行副会长兼秘书长熊梦出席会议并致辞。中国工程院院士、网络安全现代产业链专家咨询委员会主任委员邬贺铨出席会议并发表主题演讲。中国联通总经理陈忠岳出席会议并讲话，中国联通副总经理梁宝俊发布产业链共链行动和战新产业共创启航行动。中国联通副总经理唐永博、副总经理曹兴信出席会议。

苟坪指出，中国联通要以国家战略需求为导向，以更高站位强化网络安全建设，以更大格局带动产业生态融通发展，以更高水平构建网络空间命运共同体，做好网络安全现代产业链建设工作，助力网信事业高质量发展。

隋静表示，中国联通作为网络安全现代产业链链长，要引领带动产业链上中下游企业协同发展，与产业链各类企业共同维护产业链供应链的安全稳定。

熊梦表示，中国工业经济联合会将充分发挥自身独特优势，携手中国联通做好“共链行动”推进工作，与产业链上下游各类主体凝聚共识，携手同创繁荣开放的网络安全产业链新生态。

邬贺铨发表以“大模型与网络安全”为主题的精彩演讲，深入分析大模型面临的安全挑战及安全大模型的建设思路，同时强调网安产业链的协同性与共链行动的必要性。

陈忠岳表示，近年来，中国联通把握产业需求导向，强化技术攻关、注重协同联动，发挥“多链”乘数效应，与产业各方携手，围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链，承担了一批国家级重点课题，建成了一组网络安全基础平台，打造了一揽子安全运营供给模式，构建了一系列网络安全创新载体，初步形成了央企协同带动、大中小企业融通发展的产业链新格局。中国联通将围绕发挥“科技创新、产业控制、安全支撑”三大作用，深入推进中央企业产业链融通发展共链行动，全力提升产业链韧性和竞争力。一是坚持共谋创新，加快形成战略性新兴产业新质生产力。发挥科技创新主体作用，打造产学研协同创新体系和创新联合体，加快布局下一代互联网、算力网络、人工智能、车联网等战略性新兴产业。二是坚持链式发展，构建具有国际竞争力的现代产业集群。发挥引领带动作用，强化供需协同，丰富产品供给，做强产业链服务。积极探索链间融合模式。三是坚持安全稳定，筑牢产业高质量发展坚实屏障。提升产业链安全稳定水平，锻造坚强网络，积极承接国家安全重大任务，增强国家级安全运营和攻防能力。

梁宝俊发布了网络安全现代产业链共链行动和战新产业共创启航方案。一是“安全荟”链桥共创行动。以“安全荟”产业链安全云市场为载体，融汇生态企业，普惠政企客户。二是“墨攻”生态共建行动。基于“墨攻”安全运营服务平台，共享联通安全能力和数据资源，提供端到端风险评估、实时监测预警等六大创新运营服务模式。三是成果转化共赢行动。通过搭平台、强联合、育生态，激发安全知识产权运营市场活力，形成产业链高价值专利池，全面赋能链上企业。四是创新平台共享行动。依托网络安全攻防实验室、信息技术应用创新实验室、威胁情报中心三大创新载体，开放安全创新平台资源，为产业创新发展提供动能。五是工业安全共铸行动。构建“1+2+N”多层级工业互联网安全防护能力体系，协同运营筑牢工业安全。六是数智融合共促行动。打造产业链监测分析平台，实现对产业链“卡、补、强、锻”的动态研判分析，护航数据价值安全释放。同时，中国联通将积极布局新一代移动通信、人工智能、新能源汽车（智能网联）三个战略性新兴产业和未来信息、未来网络两个未来产业，围绕下一代互联网等重点领域实施“联合攻关、场景共建、资本赋能、成果转化”四大战新共创机制，促进产业链生态战略合作，积极推进战新产业布局发展。

在大会主论坛上，中国联通举行了共链行动计划启动及战新共创启航仪式，并联合政府机构、高校院所、合作企业共28家单位举行共链生态签约仪式，进一步汇聚产业链各方力量，开展联合攻关、成果共享、供需衔接、资本融通、国际合作等多维度合作，共同打造安全韧性、繁荣共赢的现代产业链。中国信科、华为、奇安信、上海观安、紫金山实验室等单位代表作了演讲发言。来自中国电信、中国移动、中国华电、中车集团、中咨公司等央企及360、中兴、新华三、北京邮电大学等120余家安全企业、通信设备企业、院校代表参加了会议。

本次大会同步举办专题展览、专题供需对接会和共创研讨会，进一步围绕网络安全产业链、5G+工业互联网、中小企业数字化服务、下一代互联网和算力网络产学研共创启动供需对接与战新共创。

中国联通下好“全国一盘棋”，全国31家省级分公司协同省国资委、工信厅、管局、中小企业局及省内代表企业单位全面接入并设立分会场，实时参会人数共计5000余人。通过本次会议，中国联通进一步向中小企业开放市场、技术、资金等各类要素资源，强化供需协同，推动产业链形成大中小企业有序竞合、协同发展新局面。

下一步，中国联通将以网络安全现代产业链链长建设为牵引，围绕战略性新兴产业重点领域，打造科技创新新引擎，为共同构建战略性新兴产业融通发展新格局，加快建设现代化产业体系，积极贡献联通智慧和力量。

(责编：董童、高雷)

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