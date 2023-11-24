原标题：第二届数贸会抢鲜看 阿里巴巴“AI全家福”亮相

11月23日，第二届全球数字贸易博览会在杭州国际博览中心开展。本届数贸会共设7个展馆，其中的前沿趋势馆尤为引人关注。该馆集中展示了50多个AI大模型，以阿里巴巴“AI全家福”为代表，呈现了智能化浪潮正在如何改变我们的工作和生活。

AI两翼齐飞：开放生态+数字基建

在前沿趋势馆，来自海内外的50多个AI大模型同场竞技，“八仙过海、各显神通”。综观展览内容可以发现，AI大模型正在加速落地应用，改变全球数字经济和各行各业。而驱动AI发展的是“两翼”：开放繁荣的AI生态，与日渐完善的数字基础设施。

在阿里巴巴展区，“通义家族”AI大模型应用一字排开。基于阿里自研的“通义千问”大模型，它们在编程、法律、健康等8个领域实现了高度智能化。借助大模型应用，“1分钟就能生成类似‘贪吃蛇’这样的小程序”。

值得注意的是，一个开源、开放的AI繁荣生态正在成型。去年11月，阿里巴巴发布AI开源社区“魔搭”，迅速成为行业重要阵地，中国80%的大模型研发机构把魔搭作为模型开源的首发平台。短短一年时间，魔搭汇聚了280万开发者、2300多个优质模型，模型下载量超过1亿。

生态的载体是平台。在11月8日召开的世界互联网大会乌镇峰会上，阿里巴巴集团CEO吴泳铭提出：“面向AI时代，阿里巴巴要成为一家服务全社会AI创新的、开放的科技平台企业。”目前，全国一半大模型跑在阿里云上。吴泳铭说，阿里巴巴要为全行业训练AI、全社会使用AI打造坚实的基础底座。在今年的中国算力大会上，阿里云自研的“PAI灵骏智算服务”获得“年度突破成果奖”。“PAI灵骏”是阿里云专为AI计算打造的算力基础设施服务，为AI开发提供全流程的工程平台和智能算力。

新一代数字技术激发商业活力

除了向全社会提供AI大模型服务，阿里巴巴内部也正在应用AI大模型升级全系产品。新一代数字技术与日臻成熟的线下基础设施网络相结合，迸发出强劲的商业活力。

在数贸会展区，阿里旗下淘天集团用“大小王+4个A+4个K”概括AI技术在淘宝、天猫上的全面应用。现场布置的“阿里妈妈万相实验室”体验区引起了观众们的极大兴趣。该产品日常面向阿里巴巴的商家开放，却能让每个体验者直观感受到AI的魔力。体验者只需几次简单点击，就能0成本快速生成模特图片。展台负责人介绍，迄今为止，已有超过10万阿里巴巴商家使用该产品，有效节约了成本。“以服饰小商家为例，商家可以任意选择模特和场景，一次上新20款衣服，不产生费用，一款衣服可比原先节省约1千元，共计可节省约2万元。一次批量产出商品图，平均只需要30秒。”

展区还展出了1688的数字工厂3D轻定制服务——“哇噢定制”。1688是阿里旗下源头厂货直销平台，经过24年的发展，已经覆盖原材料、工业品、服装服饰等57个一级行业大类，触达国内七成以上产业带，帮助60万中小企业完成工厂的数字化改造。近年来，1688结合AI等数字技术，开发研创了工业品标准库、产地地图、3D轻定制等平台工具和创新场景。现场展出的“哇噢定制”服务，让买家可以通过3D、生成式AI等前沿技术，清晰表达个性化产品需求，相关订单将被派送给有匹配产能的数字工厂；工厂接到订单后，通过柔性快返能力，高效完成订单的生产和履约。这项服务真正实现了买家侧个性化下单、工厂侧零库存快返，是产业互联网与消费互联网双向交互的生动案例。

菜鸟是全球最大的跨境电商物流企业，过去一年运送的跨境包裹总量超过15亿件，服务10多万个商家与品牌。凭借端到端的全球物流能力和技术创新，菜鸟持续升级跨境快递解决方案，今年推出“全球5日达”，将中国至海外主要目的国的配送时间缩短至5个工作日。目前，该项服务能力已覆盖8个国家和地区，成为全球跨境电商物流领域的旗舰服务。

(责编：曹淼、高雷)

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