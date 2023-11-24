人民网北京11月24日电 （焦磊）新能源材料产业作为战略性、先导性的新兴产业关键领域之一，如何推动技术成果转化、助力产业发展，成为产学研融合探索的重要方向。日前，首届新能源材料创新发展论坛暨新能源产业发展深度赋能大会在陕西西安召开。会上，多位专家学者和业内代表围绕新能源材料产业现状及发展前景展开深入研讨。

西安高新技术开发区发展改革局局长陈磊表示，双碳目标之下，新能源是未来能源发展的必然方向。大会通过链接学术端、科研机构端、企业端促进新能源材料领域产学研一体化的融通，为未来产业的发展，产业技术的落地、产业资源互换、以及政府的招商引资提供全面支撑。

福州大学张久俊院士认为，全球汽车的发展趋势都在向电动汽车发展，在2050年全球车企将大大降低燃油车的生产，来解决全球碳减排的挑战，对电池的续航里程和安全性是研究的热点，液态电池向高能固态锂电池发展，这是一个新的发展趋势。

论坛期间，“氢能与燃料电池论坛、锂电池与固态电池论坛、能源催化转化材料与技术论坛、液流电池论坛、光电材料与光伏技术论坛、新型储能体系与器件论坛、碱/土金属电池论坛、能源材料优秀青年论坛、晶澳科技能源材料发展与工业化论坛”等平行学术论坛同步举行。

据悉，本次会议由东南大学、OAE出版公司主办，共吸引700余位专家学者和企业代表、近70家企业的积极参与。会上，“国际新能源产学研专家高端智库”正式成立，智库主任委员东南大学吴宇平教授在接受采访时表示，成立智库旨在提供一个平台，将整个新能源材料领域真正拥有技术储备、领先技术的专家资源汇聚起来，以集体的智慧服务整个新能源材料领域的技术成果转化，助力产业发展。

(责编：郝帅、高雷)

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