人民网北京11月24日电 （欧阳易佳）据国家林草局消息，截至11月中旬，全国已完成油茶新增种植473.65万亩、低产林改造463.36万亩，分别占三年行动方案年度计划任务的85.92%、111.04%，完成2022年因灾受损油茶林补植补造72.1万亩，种苗抽检质量合格率达到100%，实现了三年行动良好开局。

青山油茶挂满枝。国家林草局供图

党的十八大以来，国家采取了一系列有效措施，从政策、资金、项目、组织保障等方面，推动油茶产业快速健康发展。出台了《加快油茶产业发展三年行动方案（2023—2025年）》，进一步明确了近三年油茶产业发展的时间表、路线图。2011年至今，全国油茶种植面积由5184万亩增加到7000万亩、增加了35%，茶油产能由30多万吨提高到100万吨、产量提升了170%，总产值由245亿元增加到2000亿元。目前全国油茶种植县800多个，种植面积10万亩以上的油茶大县200个，茶油产量占国内食用植物油产量的8%，成为我国植物食用油消费量前十位的油种，为助力粮油安全作出突出贡献。同时，油茶产业发展还带动200多万贫困人口增收致富，在脱贫攻坚、全面建成小康社会和生态文明建设中发挥了重要作用。

为进一步扎实推进加快油茶产业发展三年行动，确保目标任务落实落地、全面完成，国家林草局要求各油茶产区采取有力有效举措，协调解决难点、堵点问题，高质量完成工作任务；要压实责任，落实落细目标任务，加强油茶良种选育和推广；要加快推进、高标准实施油茶造林和低产林改造，落实好用地用钱政策；要强链延链，做好品牌的宣传和推广。

据了解，经过连续两年受灾减产，今年各地油茶花芽分化较好，2024年油茶有望迎来大丰收。全国明年计划安排油茶生产任务1000万亩左右，略高于今年。2024年油茶生产在抓好种植改造、保果保收的同时，将紧紧扭住高标准油茶林建设这个核心，持续采取坚决有力措施，推动三年行动不断上台阶上水平。

(责编：郝帅、高雷)

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