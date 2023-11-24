原标题：第600万辆新能源汽车下线，这就是比亚迪速度！

11月24日，比亚迪第600万辆新能源汽车在郑州工厂下线。

比亚迪从“第500万辆”到“第600万辆”仅用时3个多月，以迅猛之势再创产销新纪录。这不仅是比亚迪的又一里程碑，更是中国新能源汽车发展的缩影，进一步推动中国新能源汽车行业进入规模化、全球化的高质量发展阶段。

亮眼成绩的背后凝聚着全体比亚迪人的汗水与付出。仪式现场，员工代表共同迎接第600万辆新能源汽车方程豹品牌豹5的下线。创新科技造就领先产品，比亚迪已拥有11大研究院，全球累计申请专利超4万项，获得授权专利超2.8万项，为新能源技术发展奠定坚实基础，并推出刀片电池、DM-i超级混动、e平台3.0、CTB电池车身一体化、易四方、云辇系统、DMO超级混动越野平台等颠覆性技术。比亚迪迎来前所未有的发展机遇，第600万辆新能源汽车的下线进一步巩固了比亚迪作为全球新能源汽车领导者的地位。

比亚迪10月新能源汽车销量首度超30万辆，再创月度销量纪录。同时由比亚迪品牌 王朝丨海洋、腾势品牌、仰望品牌、方程豹品牌构成的多品牌战略全面落地，方程豹豹5正式上市、开启交付周期，仰望U8开启交付。未来在多品牌战略下，比亚迪将以领先科技和多元化产品，在市场中创造更多价值，满足不同消费者的需求。

比亚迪积极布局全球市场，采用出口与本地生产并行模式，加速拓展新能源乘用车全球版图。目前比亚迪新能源乘用车已进入德国、日本、法国、巴西、澳大利亚、阿联酋等海外58个国家及地区，海外销量累计超20万辆，在泰国、巴西等地接连斩获新能源汽车市场销量冠军。同时比亚迪在慕尼黑车展与东京出行展上备受瞩目，汉、海豹、元PLUS、海豚等车型获得越来越多国际消费者的认可。比亚迪与众多自主品牌正走进全球用户的视野，推动全球汽车产业加速进入新能源时代。

比亚迪第600万辆新能源汽车下线，离不开全体比亚迪人的披荆斩棘，离不开多品牌的协同发展，离不开全球市场的加速开拓。在各界伙伴的支持下，比亚迪将继续用前瞻战略和创新技术迈向高质量发展，引领全球新能源汽车行业变革向前，助力人类迈向绿色可持续发展的美好明天。

(责编：曹淼、高雷)

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