24日上午，国家发展改革委召开专题新闻发布会。人民网记者 许维娜摄

人民网北京11月24日电 （记者许维娜）推进“一带一路”建设工作领导小组办公室11月24日发布《坚定不移推进共建“一带一路”高质量发展走深走实的愿景与行动——共建“一带一路”未来十年发展展望》（以下简称《未来十年愿景与行动》），研究提出未来十年高质量共建“一带一路”的愿景思路和务实行动举措。

24日上午，国家发展改革委召开专题新闻发布会，发布并介绍共建“一带一路”未来十年发展展望报告。国家发展改革委区域开放司司长徐建平介绍了《未来十年愿景与行动》的主要内容。

徐建平表示，《未来十年愿景与行动》提出了未来十年共建“一带一路”的发展思路、原则理念、发展目标、重点领域。

一是在发展思路上，主要是“5个统筹”。即：统筹继承和创新，统筹政府和市场，统筹双边和多边，统筹规模和效益，统筹发展和安全。中国将坚定不移会同共建国家高举人类命运共同体的伟大旗帜，传承和弘扬“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝路精神，共同推进共建“一带一路”高质量发展不断取得新的更大成效，携手共建开放包容、互联互通、共同发展的世界，谱写构建人类命运共同体的时代华章。

二是在原则理念上，主要是“3个坚持”。即：坚持共商共建共享、坚持开放绿色廉洁、坚持高标准惠民生可持续的重要指导原则。

三是在发展目标上，主要是“5个目标”。即：即一是互联互通网络更加畅通高效，二是各领域务实合作迈上新台阶，三是共建国家和人民获得感、幸福感进一步增强，四是中国更高水平开放型经济新体制基本形成，五是人类命运共同体理念日益深入人心。

四是在重点领域上，主要是“6个方面”。即：政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通和健康、绿色、数字、创新等新领域合作。

徐建平表示，《未来十年愿景与行动》提出了未来十年的发展路径和举措，主要包括5个方面：

一是统筹打造品牌亮点，构建高水平立体互联互通网络。中国将加强与共建国家发展战略和市场需求对接，充分考虑共建国家政府、地方和民众多方利益和关切，统筹打造铁路、港口、机场以及“丝路海运”、中欧班列、西部陆海新通道等标志性工程。不断擦亮“小而美”项目“金字招牌”，做优做强“菌草”、鲁班工坊、“光明行”等品牌项目，着力打造一批新的有示范效应的代表性项目。

二是统筹强化风险防控，建立完善系统性安全保障体系。中国将坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，加强安全领域多双边合作，助力共建国家提升安全保障能力。提升系统性风险防控能力水平，加强对共建“一带一路”项目和人员安全保障，引导企业落实好风险防控主体责任，深化反腐败国际合作。

三是统筹完善机制平台，深化拓展多双边务实合作。中国将有序推动与合作基础较好、合作意愿较强的国家围绕各自的发展战略和合作规划加强有效对接。加强共建“一带一路”合作平台建设，继续高质量办好“一带一路”国际合作高峰论坛。充分发挥多双边合作机制作用，为各专业领域务实合作提供支撑。

四是统筹提升政策服务，增强全方位支撑保障。加强共建“一带一路”重点领域人才培养，打造国际化、复合型人才队伍。构建共建“一带一路”涉外法律服务体系，加强涉外法律服务机构建设，优化诉讼与调解、仲裁有机衔接的“一站式”国际商事纠纷多元化解决机制。

五是统筹深化互利合作，携手构建人类命运共同体。深化拓展平等、开放、合作的全球伙伴关系。不断丰富完善构建人类命运共同体的内涵体系，通过发布构建双边命运共同体的行动计划、联合声明等多种形式，积极与友好伙伴构建命运共同体，推动实现更多实践成果，更好促进民生福祉。

徐建平还表示，展望未来，中国愿与各方一道，建设更加紧密的互联互通伙伴关系、创新合作伙伴关系、绿色发展伙伴关系、开放包容伙伴关系、廉洁建设伙伴关系，共同实现共建“一带一路”在更大范围、更深层次、更高质量、更高水平上的新发展，为建设开放包容、互联互通、共同发展的世界，推动实现世界现代化，加快构建人类命运共同体，汇聚起更加强劲的动力和活力。

(责编：郝帅、高雷)

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