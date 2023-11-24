11月24日，中建二局“建证·城市更美好”开放日（第26场）走进深圳航天工研院总部大厦幕墙项目。目前，项目外幕墙施工已基本完成，进入部分区域收尾工作。这座深圳新地标已披上美丽“外衣”，即将展露容颜、释放美感。

自主创新研发

“搭积木”式打造建筑“外衣”

航天工研院大厦幕墙项目位于深圳市南山区留仙洞总部基地，项目建筑高度211.2米，地下4层地上43层，总建筑面积约10.69万平方米，幕墙面积约4万平方米。项目1至3层为框架幕墙，4至39层全为单元体幕墙，其中40至43层建筑幕墙以东西轴线为界限，南区采用单元体幕墙工艺，北区则采用框架式幕墙，两种工艺同时进行。

“为能更好地展示出建筑竖向龙骨线条，项目特别在北区采用更具造型表现力的框架结构，而南区为突出高雅大气的外观，舒适的办公环境，则采用最新的单元体幕墙工艺。”中建二局装饰公司航天工研院大厦幕墙项目经理邹继新说道。

单元式幕墙工艺，采用了装饰公司装饰工程设计研究院研发的“D系列单元式幕墙系统”，该系统采用了等压原理+内排水设计理念以及完善的隔热系统设计，具有加工质量高、节能、防水、隔热等特点，安装更便捷、性能更优越。

D系列单元式幕墙系统（受访者供图）

在单元体幕墙安装现场，两名工人抬起一块方形的幕墙玻璃往卡槽里一放，再向前推行，这块带有母卡槽的幕墙玻璃，即与已经安装到位的玻璃，通过公卡槽无缝结合在一起。随后施工人员再用双支座全铝转接件、360度三维转角件等多种固定件将其与建筑主体结构固定。不到15分钟，一块高4.5米、宽1.55米，重达550公斤的幕墙玻璃即安装完成。

“这种最新单元体装配式幕墙，通过公母槽插接和来完成，整个安装过程就像“搭积木”一样。”装饰公司副总经理、装饰工程设计研究院院长邓威介绍说。传统框架式玻璃幕墙十分复杂，20个人安装2700平方米的玻璃幕墙，最快也要50天时间才能安装完成。现在使用的单元式幕墙，所有框架、玻璃都是由工厂加工完成，施工人员在现场只需像“搭积木”一样，一块块按照图纸和编号安装，7个人最快13天就能安装2700平方米。

技术攻坚克难

建筑“外衣”稳如磐石

“如何研发出适用于单元式幕墙三维调节定位系统的专用固定构件”、“如何在有限空间实现吊装与其它内容交叉施工”是该项目幕墙安装的重难点。为此，项目部组建了5人技术攻关团队，在施工进场前2个月，就开始进行专用构件研发升级工作。“我们这次构件研发，最大难点就是用于齐平结构楼板的单元式幕墙三维调节定位系统。”邹继新说道。

“固定构件作为单元体幕墙施工中核心部件，主要负责幕墙与主体结构间固定。目前建筑幕墙所用的固定构件，大多采用标准化构件，很少有创新发展，但我们这个项目与其他项目不同，比如同样是安装单元体幕墙，但一般项目主体结构的每层楼板均探出结构柱外至少30cm以上，此时幕墙就可以放在楼板上再进行固定，所有受力点基本都在楼板上，固定构件由于受力小，标准构件即可满足设计需求。”项目总工邓威介绍，“而我们的结构柱与楼板完全在一个平面，因此幕墙根本无法借力，只能依托自身结构受力和固定构件受力，此时常规标准固定构件根本无法满足我们施工要求。”经过项目技术团队25天的攻坚讨论，最终自主研发出3种水平固定构件、2种转交固定构件。

在单元式幕墙施工时，由于单元板块重量大、体积大，安装时难以一步到位、可调节空间小、精度优化难等问题。为此，项目团队设计出能够实现X、Y、Z三个方向（即前后、左右、上下）移动位置的三维调整的固定构件。“相较过去同样构件，我们从传统2个方向调节，优化为6个方向调节，同时可调节范围也从之前左右调节优化到现在上下左右及前后均可调节，使单元体幕墙施工精度可控制在20mm之内，远优于国标规范。”邓威解释道。

绿色安全施工

环形轨道车实现“人货分离”

节能降耗、绿色施工。项目采用自主研发的单元式玻璃幕墙，相对框架玻璃幕墙所需施工操作人员减少30%、安全效率提高10%，且单元板块组装由加工厂拼装组装完成，再由施工现场进行安装，有效减少了现场声污染、焊接光污染。同时，项目屋面采用环型双轨道吊装施工，相比传统采用脚手架或吊篮施工，更安全、更灵活。

站在大厦楼下向上望去，在43层楼顶外檐，安装有2条由18#工字钢组成的环形轨道，这到底是做什么用的呢？“这是一般超高层建筑才会使用的环形轨道小车，项目的环轨全长220米，围大厦楼顶一圈，内轨为四周移动吊装，外轨为四周移动吊篮施工。”邓威介绍道，“过去我们只用一个吊篮就可完成幕墙拼装，但由于现在单元体幕墙单块就超过半吨，吊篮总重量接近最大承载力，为确保安全，我们采用双轨环形小滑车，实现‘人货分离’。”

“环轨滑车”、“吊装炮车”设备图（受访者供图）

人车分离，安全施工。除了“环轨滑车”，项目还自主研发了“吊装炮车”等设备。“环轨滑车”每秒可移动8米，综合效率远高于传统举升车，具有操作方式便捷、节约场地、人货分离等优点；“吊装炮车”配备260米钢缆，最大可吊装重量达1.2吨，每秒钟可提升速度16米/秒，在单元幕墙吊装时，仅调运时间就缩短了20天。“过去对220米超高层建筑，我们吊装都采用卸料平台方式，本次采用吊装炮车，我们一下就将施工效率提升了1倍，5075块单元幕墙，实际只有了200天就全部安装完毕。”邓威说道。

截至目前，项目共受理发明专利2项、受理实用新型专利18项。据悉，未来，中建二局将继续秉承精益求精、追求卓越的精神，以“严高快、深细实”的标准狠抓落实、严控细节、品质履约，践行央企使命，展现央企担当。

(责编：曹淼、高雷)

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