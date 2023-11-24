人民网北京11月24日电 （记者孙红丽）11月24日，国新办举行新闻发布会，介绍深化国家服务业扩大开放综合示范区建设有关情况。

商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激介绍，示范区围绕工作定位和目标任务，持续推进创新探索，对全国服务业开放的贡献日益显现出来。

一是优化开放模式。加强统筹谋划，推进北京市全市域的改革开放、特色园区示范发展，强化制度创新与要素保障，多维度搭建与国际规则相衔接的服务业扩大开放基本框架，优化发展的综合环境。

二是提升开放水平。北京市聚焦科技、电信、文化等现代服务业，实施120余项高含金量的试点举措，兼顾内外资、准入与准营、企业投资和人才智力引进，为推进更大范围、更宽领域、更深层次的开放作出了良好示范。

三是蓄积发展动能。2020年9月到今年9月，示范区累计吸收服务业外资457.5亿美元，占全国服务业吸引外资的11.2%；今年上半年，服务业增加值占北京市地区生产总值比重达到85.9%。

四是推广创新成果。示范区顺应服务业数智化转型趋势，聚焦金融业态创新、关键核心技术研发、民生服务等前沿热点问题，形成了3批60多项创新成果，向全国复制推广，探索为相关行业发展提供系统性解决方案，取得了良好、积极的成效。

(责编：孙红丽、高雷)

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