人民网北京11月24日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院获悉，11月24日，国家纳米科学中心（以下简称“国家纳米中心”）携手《科学》杂志向全球发布了十大前沿纳米科技难题。它们涵盖了从基础理论到前沿应用的纳米理论、纳米安全性、纳米催化、纳米生物、纳米医药、原子精准制造、极限测量及纳米科技对光电技术、电子器件和全球可持续发展的支撑与推动作用等十个纳米科技研究领域，旨在为全球纳米科技领域的科学研究提供指引，为探索纳米科技的知识边界、挖掘纳米科技潜能带来新的启迪。

十大前沿纳米科技难题分别是：1. 是否可以构建涵盖量子和宏观物理特性的纳米理论，进而能可靠地预测材料在纳米尺度的特性？2. 纳米材料的安全性与哪些特性有关？在不同的环境中如何实现对其安全性的有效调节？3. 纳米科学如何助力生物学发展？4. 纳米技术将为医疗技术带来怎样的变革？5. 如何借助可视化技术研究纳米材料的表面和界面？6. 纳米技术如何影响不同类型催化剂的制备？7. 如何实现原子精度制造的大尺寸化？8. 纳米技术将如何提升算力进而助推光电器件的发展？9. 纳米技术会对电子行业发展产生哪些影响，未来电子器件的能耗极限在哪里？10. 纳米技术如何助力全球可持续发展？

据了解，2023年4月底，国家纳米中心联合《科学》杂志开启了前沿纳米科技难题的全球征集工作。该项工作的目的是深入研究和分析目前纳米科技发展面对的关键问题，国内外纳米科技的发展现状及其在学科支撑、科技进步、社会发展和人类生活改善等方面产生的影响，进一步推动纳米科技的发展，得到了来自中国、美国、加拿大、德国、澳大利亚、新加坡、韩国等二十多个国家从事纳米科技研究的知名科学家和青年学者的积极反馈与响应。

当前，纳米科技已成为集交叉性、引领性和支撑性为一体的前沿研究领域。2022年，“纳米科学与工程”被国务院学位委员会和教育部列为一级学科，人才培养体系和职业教育体系更加完善。本次发布的十大前沿纳米科技问题结合当前国际前沿研究、未来科技发展和人类共同需求，对进一步激发纳米科技工作者的好奇心和自由探索的热情，引领未来纳米科技创新发展新趋势，集中力量攻克纳米科技难题，推动人类进步与社会的可持续发展具有重要意义。

(责编：赵竹青、高雷)

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