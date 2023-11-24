为进一步提振消费信心、恢复市场活力，近日，由人民网主办的“2023国民消费大会”在京举行，大会发布了“2023国民消费创新案例”结果。大会期间，人民网推出特别策划“共话消费”，对话“2023国民消费创新案例”代表，以期传递消费新趋势，展示国民消费领域的发展成果。

本期嘉宾：芙丝中国市场部负责人 钟浩

人民网：据数据统计，今年前三季度，最终消费支出对经济增长贡献率是83.2%，拉动GDP增长4.4个百分点，您认为传递出怎样的信号？

钟浩：促进经济向好，持续健康发展，主要还是靠消费。中国是人口大国，未来的经济发展一定是以消费为主来拉动内生增长。今年，通过多方努力，消费者信心、消费倾向也在不断回升，消费韧性强、潜力大、活力足的特点没有改变，消费发展长期向好的基本面没有改变，消费提质升级的大趋势没有改变。在此背景下，我们作为企业将始终不渝地坚持做高品质的产品，满足消费者对品质产品的需求。我们的产品2023年销量预计同比提升50%，在餐饮渠道，我们的销量预计实现翻倍增长。

人民网：您如何看待未来的消费市场发展走势？您所负责的企业将如何布局？

钟浩：随着人们对健康愈加注重，人们对健康的前置性消费意愿更加强烈。当下，消费不仅是人们创造、享受美好生活的重要途径，也是表达生活态度、价值主张的重要方式。在健康消费领域也是如此，人们不仅希望以此获得健康的身体状态，也倾向于展示、分享高品质的健康产品，来表达精致生活、品质生活的态度主张，这便要求企业为产品赋予更多精神文化层面的附加价值。我们将继续投入支持群众性体育活动、社会类公益活动，扶持具有健康生活意识形态的KOL类的活动等，都是人们健康生活的具体形式。芙丝希望以健康诚信消费文化打造自己的品牌。

人民网：在当下的市场环境中，消费品牌要如何创新发展，抓住新一代消费者的心？

钟浩：消费的主题从需求的快速增长转变为供给的变化，只有做好产品好服务的企业才有长期价值。与此同时，随着中国消费市场步入改善型、个性化消费阶段，在更加多元化的需求以及供给侧创新共同驱动下，将不断涌现新的机会。

民以食为天，饮食永远是我们亘古不变的消费主题。芙丝始终坚持抓住餐饮渠道发展契机，抓住对生活品质有追求的年轻人的需求。除此以外，我们还要坚持洞察年轻人的消费趋势，推出口感和颜值都能打动年轻人的产品。

人民网：打造一个优秀的消费品牌，应具备哪些条件？为抓住时代机遇，如何增强品牌对需求变化的韧性？

钟浩：任何优秀的消费品牌一定是将品质放在第一位的。以外不可或缺的是让产品具备一定的差异性，做到“人无我有，人有我优”。当下消费者的需求是多元的，在坚持品质至上的前提下，我们也要满足消费者精神消费的需求，比如根据节庆等节点制造仪式感和氛围感，拉进品牌和消费者之间的距离，提高消费者对品牌的喜爱度。

人民网：作为此次消费创新案例的代表，您有哪些经验和心得与大家分享？

钟浩：VOSS芙丝天然饮用矿泉水入选人民网2023国民消费·口碑产品创新案例，是对其在引领新时代消费风尚和消费者口碑方面的肯定。VOSS品牌源自挪威，2016年由华彬快速消费品集团引入中国市场。品牌秉持国际化和时尚健康的理念，产品简约时尚的视觉设计和可持续的包装选择，在无形中将健康生活品质方式的理念传递给更多人。VOSS还在中国市场推出了多种果味气泡水和风味饮料，以满足不同市场细分品类的需求。

VOSS希望通过赋予产品更多的社会价值，在文化与内涵层面上与消费者同行，满足消费者的探索与追求。为实现这一愿景，企业参与了社会的绿色低碳发展计划并推进了一系列乡村振兴的长效机制。

展望未来，VOSS致力于通过持续的创新和探索，为消费者打造更为丰富、健康且可持续的生活方式。

(责编：王仁宏、李源)

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