人民网北京11月24日电 （记者赵竹青）记者从中国农学会获悉，11月23日，中国农学会第十二次全国会员代表大会在北京召开，农业农村部党组成员、副部长张兴旺当选中国农学会第十二届理事会会长。

中国科协党组副书记、专职副主席、书记处书记束为在讲话中指出，希望中国农学会当好桥梁纽带，弘扬科学家精神，最广泛地把农业科技工作者团结凝聚在党的周围；要聚力创新赋能，始终把人才作为农业科技发展的第一资源，聚焦事关农业农村发展全局的关键问题开展工作，全面提升科技创新服务能力。

在推动学会工作高质量发展方面，会议强调，要大力弘扬农业科学家精神，树立和践行优良作风学风，引导广大农业科技工作者扑下身子做研究、搞服务、做贡献；要加快培养高水平农业科技人才队伍，打造高水平农业科技专家智库，组织开展多层次学术交流活动，推动农业科技经济融合；要健全工作体制机制，提升学会治理效能，持续抓好体系建设、制度建设、信息化建设，打造联系广泛、有温度、可信赖的“农业科技工作者之家”。

换届同期举办了学术报告会，有关农业农村领域院士专家围绕“科技赋能农业强国建设”献计献策。来自全国农业科教战线的300余位专家参会。

(责编：赵竹青、高雷)

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