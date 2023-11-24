新华社上海11月24日电（记者贾远琨）记者从中国商飞公司了解到，24日，在从广州飞抵揭阳的南航CZ3892航班上，国产支线客机ARJ21迎来了第1000万人次旅客。

自2016年6月ARJ21正式投入商业运营，中国商飞公司至今已累计向国航、东航、南航、成都航空、天骄航空、江西航空、华夏航空、印尼翎亚航空等航空公司交付117架，开通国内外航线400余条，通航城市140余座，每周运营航班量近1800班。为服务航空公司用户，中国商飞公司建立了保障ARJ21规模化发展的运行支持体系。

中国民航管理干部学院教授邹建军认为，ARJ21完成1000万人次运输量，标志着这款机型正在趋于成熟，是国产商用飞机商业运营取得的可喜成绩。接下来，要实现规模化发展，还需要不断提高飞机的经济性、适应性，以满足民航市场的需要、地方经济发展的需求。

当前，ARJ21正在积极拓展国内外市场。在国内，ARJ21经受住了零下50摄氏度的极寒考验，初步形成了覆盖华北、东北、华东、西北、西南、中南等地区的航线网络；在海外，东南亚运行开局良好，2架ARJ21先后投入印度尼西亚国内及马来西亚国际航线，自2023年8月以来，海外机队日利用率稳定在8小时以上，飞机性能获得海外客户的认可。

与此同时，系列化发展也取得新进展。首批两架ARJ21货运飞机已经交付，意味着ARJ21不仅能够执飞民航客运航班，还能够成为空中物流“邮差”。除货机外，ARJ21公务机、医疗机已获中国民航局适航批准，应急救援指挥机、灭火机等衍生机型正在有序推进。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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