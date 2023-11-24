人民网北京11月24日电 （记者栗翘楚）11月24日，为期3天的2023年海关科技装备博览会（简称“关博会”）在中国国际展览中心（朝阳馆）开幕。本届关博会的主题为“优化营商环境 促进高质量发展”，共举办三场主题论坛和交流会，分别为前沿科技助力智慧海关建设——国门生物安全与口岸公共卫生专场、海关国产仪器技术创新交流会和前沿科技助力智慧海关建设——信息化和科技装备专场，邀请海关政策权威、一线业务骨干、业内资深专家、高校学者等交流探讨，共同探索行业发展新路径，为筑牢国门安全屏障、优化营商环境、智慧海关建设增添新动能。

关博会启动仪式现场。中国海关传媒中心供图

本届关博会集中展览展示高新技术和产品在新一轮通关便利化大趋势下的场景应用、与海关监管服务的融合发展，搭建政企对接、关企对接、企企对接的交流平台，为科技赋能智慧海关建设提供生动案例，助力扩大高水平对外开放，促进中国特色社会主义现代化海关建设迈上新台阶，以海关现代化服务中国式现代化。

此外，从“主题宣传区”到“贺信区”“序言区”，再到“直属关区”，本届关博会创新设立的智慧海关建设展区将全方位、立体化展示智慧海关建设的关键举措和阶段性成效。本次参展的73家企业涵盖5G技术、人工智能、云计算、大数据等业务领域，以及相关技术在智能卡口、AR全景监管、移动查验等方面的卓越数智化成果。

活动现场，行业专家、一线海关关员将详细介绍RCEP关税政策智能服务平台、旅检智能通道、放射性物质图像定位系统、智慧实验室等高新技术和产品，及其在查验缉私、口岸监管等方面的创新应用案例，共同探讨科技赋能智慧海关建设的新方向。

据了解，中国海关传媒中心在关博会现场搭建“海关之声”直播间，开展10余场路演活动和演播室访谈，邀请全国海关、科技型企业分享智慧海关建设最新科技成果和应用实践，讲述企业愿景、传递海关声音。关博会闭幕后，拟开展“走进关区暨海关科技装备巡回展”，邀请参展企业和主流媒体深入关区口岸开展座谈交流和调查研究，向社会展现海关形象，讲好海关故事。

(责编：申佳平、高雷)

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