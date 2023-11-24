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高质量共建“一带一路” 三部门详解新阶段重点工作

2023年11月24日16:52 | 来源：人民网
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24日上午，国家发展改革委召开专题新闻发布会。人民网记者 许维娜摄

24日上午，国家发展改革委召开专题新闻发布会。人民网记者 许维娜摄

人民网北京11月24日电 （记者许维娜）今年是共建“一带一路”倡议提出十周年。十年来，共建“一带一路”为世界发展和中国发展作出了哪些贡献？当前面临着哪些新的挑战，又有哪些新的机遇？下一步将如何推动经贸合作走深走实，迈上新的台阶？

国家发展改革委24日就共建“一带一路”未来十年发展有关工作情况举行新闻发布会。国家发展改革委区域开放司司长徐建平，外交部国际经济司副司长郭学军，商务部综合司副司长周中国介绍我国共建“一带一路”十年历史性成就并围绕当前热点问题进行了回应。

共建“一带一路”发展前景无比光明

徐建平介绍，十年来，共建“一带一路”从理念转化为行动、从愿景转变为现实，已有150多个国家和30多个国际组织加入了共建“一带一路”大家庭，取得了实打实、沉甸甸的重大历史性成就，成为了深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台，为世界经济繁荣发展注入了新动力、开辟了新空间，形成了物畅其流、政通人和、互利共赢、共同发展的良好国际局面。

徐建平表示，展望未来，共建“一带一路”发展前景无比光明，主要表现在以下几个方面：

一是共建“一带一路”国际共识广泛凝聚，人类命运共同体理念日益深入人心，为我国与共建国家深化互联互通、实现合作共赢奠定了坚实基础。

二是谋和平求发展仍是世界各国共同心声，第三届高峰论坛的成功召开进一步展现了高质量共建“一带一路”的强大合力，奏响了团结合作、和平发展的时代强音，为共建“一带一路”走深走实注入了持久动力。

三是随着以人工智能、大数据为代表的新一轮科技革命加速演进，共建国家对深化绿色、数字、健康、创新等新领域合作的愿望日益迫切，为共建“一带一路”不断拓展新领域合作提供了广阔空间。

四是我国工业体系健全，产业链供应链与共建国家互补性较强，分工协作、协同发展潜力巨大，这为深化与共建国家产业链供应链高水平、高效益合作提供了有力支撑。

下一步，国家发展改革委将统筹推进基础设施“硬联通”、规则标准“软联通”以及与共建国家人民“心联通”，积极拓展合作新领域，着力拓展共建“一带一路”合作的深度和广度，推进共建“一带一路”高质量发展不断取得新成效。

落实八项行动 努力实现“五个提升”

外交部国际经济司副司长郭学军表示，中国支持高质量共建“一带一路”的八项行动，是我国下阶段推进“一带一路”国际合作的重点方向。

具体而言，一是将同各方合作建设更加紧密的互联互通伙伴关系，构建“一带一路”立体互联互通网络。就亚欧大陆的基础设施互联互通而言，我们将在以往的基础上，与各方合作建设以公路直达运输为支撑的亚欧大陆物流新通道，并参与建设跨里海国际运输走廊。

二是将坚持绿色丝绸之路引领、数字丝绸之路赋能。这里面包括，在绿色基建、绿色能源、绿色交通、绿色金融等领域深化合作，实施“一带一路”科技创新行动计划，推动人工智能合作等。

三是将继续坚持行动导向，加强务实合作。王毅同志多次强调，“一带一路”是行动派，不是清谈馆。第三届高峰论坛形成了458项成果，972亿美元企业合作协议，金融机构建立7800亿人民币的项目融资窗口，就是为“一带一路”高质量发展新阶段的务实合作提供的支持。

四是将继续完善“一带一路”国际合作架构。在合作理念方面，共商共建共享、开放绿色廉洁、高标准惠民生可持续，是高质量共建“一带一路”的重要指导原则，我们会继续坚持。外交部将就此同各方加强合作，继续加强以高峰论坛为引领，以双边、三方、多边合作机制为支撑的复合型国际合作，同步推进发展政策沟通、发展规划对接、发展项目合作。

多措并举 重点做好“三个一批”工作

周中国表示，目前，商务部与7个共建国家签署了服务贸易双边合作协议，与共建国家服务贸易额占整体服务贸易额的比重达20%左右，服务贸易已经成为“一带一路”经贸合作的重要领域。

“展望未来，我们与共建国家服务贸易发展拥有巨大潜力和广阔空间。商务部将多措并举，推动与共建国家服务贸易合作迈上新台阶。” 周中国表示，下一步，重点抓好“三个一批”：

一是推出一批重大开放举措。经党中央、国务院同意，我们已经在海南自贸港率先实施跨境服务贸易负面清单。下一步，将主动对接高标准国际经贸规则，加快出台实施全国版和自贸试验区版跨境服务贸易负面清单，形成跨境服务贸易梯度开放的制度体系。推动出台关于服务贸易开放创新发展、数字贸易改革创新发展的政策，进一步优化发展环境。

二是打造一批重点合作平台。在试点基础上，升级建设国家服务贸易创新发展示范区，持续打造服务贸易创新发展的新高地。支持在有条件的地方建设服务贸易国际合作区，充分发挥不同地方的特色和优势，把合作区建成“开放的窗口、合作的桥梁、创新的基地、共享的平台”。继续办好进博会、服贸会、数贸会等国家级重点展会，为各国加强服务贸易合作提供国际公共产品。

三是完善一批多双边合作机制。在双边方面，推动与更多国家建立双边服务贸易合作机制，扩大服务贸易“朋友圈”。在多边方面，推进金砖国家、上合组织、中国—中东欧国家等机制下的服务贸易合作，落实与中亚、上合组织成员国关于数字贸易领域合作的有关文件。

(责编：申佳平、高雷)
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