人民网北京11月24日电 （记者夏晓伦）中国互联网络信息中心发布的第52次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2023年6月，我国网民规模达10.79亿人，较2022年12月增长1109万人，互联网普及率达76.4%；我国网民使用手机上网的比例达99.8%。

专家表示，这其中，域名作为互联网的关键资源，对互联网、移动互联网的发展可以起到至关重要的牵引效果。域名系统是用户连接互联网的入口，包括浏览器、电子邮件等大多数网络信息服务，都依赖域名系统实现寻址。

记者了解到，此前，域名多以纯英文为主，中文域名并未普及，对于很多不懂或者不熟悉英文的人来说，上网存在着一定的障碍。中国信息通信研究院互联网治理中心副主任郭丰指出，域名是互联网的关键基础资源，是数字时代的重要网络入口和人机交互标识，也是促进互联网与经济社会各领域融合发展、推动我国由网络大国向网络强国迈进的基础支撑和重要引擎。

域名作为企业、组织和机构在互联网上的标识，具有很高的品牌价值和商业价值。“中文域名首先是与我们的文化直接结合，它是一个符号、一个象征，有助于互联网的多元化、个性化。同时，互联网在不断渗透着我们社会生活的方方面面，对各行各业的发展起到了很大助力。” 中国信息通信研究院工业互联网与物联网研究所所长金键说，从这个角度而言，中文域名实际上为互联网技术、中国传统文化和传统行业提供了一个很自然的桥接点。

数字资产是企业或个人拥有或控制的，以电子数据形式存在的，在日常活动中持有以备出售或处于生产过程中的非货币性资产。

对此，李晖认为，数字可以是数字版权、加密货币、虚拟物品、数字证书、数字化的艺术品、音乐、视频、照片等数字化的实体；当然也可以是数字化的数据、信息、算法、代码等无形的数字内容。域名，尤其是中文域名完全拥有数字资产的属性，是我国企业数字资产重要组成部分。

中国互联网协会法工委副秘书长胡钢认为，由于我国企业现有的商标、品牌绝大多数是中文形式，所以相较于英文域名来说，“.手机”等中文域名往往可以跟企业的商标合二为一，中文域名就是企业在互联网上的“商标”，其重要性不言而喻。

胡钢强调，对于企业来说，首先，要尽早意识到域名作为企业数字资产的重要性，加强保护意识，制定全面的、品牌相关的数字资产保护策略。其次，现实中企业名称、商标名称相似甚至相同的情况非常常见。但是，同其它英文顶级域一样，中文域名具有唯一性、稀缺性且遵循“先注先得”的国际惯例，这就需要权益相关方提前部署，尽早保护。最后，企业、个人都可以注册域名，域名行业的投资抢注也时有发生，建议企业尽可能对与品牌、商标等相关的域名进行保护性注册，以防患于未然。

(责编：申佳平、高雷)

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