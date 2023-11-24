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2023国民消费大会特别策划“共话消费”

战马公司李建军：以消费者需求塑造品牌力量

2023年11月24日16:53 | 来源：人民网
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为进一步提振消费信心、恢复市场活力，近日，由人民网主办的“2023国民消费大会”在京举行，大会发布了“2023国民消费创新案例”结果。大会期间，人民网推出特别策划“共话消费”，对话“2023国民消费创新案例”代表，以期传递消费新趋势，展示国民消费领域的发展成果。

本期对话嘉宾：战马（北京）饮料有限公司总裁李建军

人民网：您如何看待未来的消费市场发展走势？您所负责的企业将如何布局？

李建军：在竞争激烈的消费市场，数字化转型是传统企业发展的必然趋势，新消费、新场景、新趋势也为消费类企业带来了新机遇、新价值。所以企业应把握数字化转型塑造品牌差异化机会，培育具有自身特色的竞争优势。

功能性饮料与体育运动的联手由来已久。国内外不论大众运动还是极限运动，都可以看到功能性饮料的身影。在日趋激烈的市场竞争中，战马品牌选择了突破传统、创新配方和饮用场景，拓展中国功能性饮料发展新机会。

例如，在上市之初，战马便锚定电子竞技这一细分领域进行拓展，开拓新生代电竞人群的消费场景，通过深刻洞察细分市场，找到品牌差异化成长之路。

人民网：在当下的市场环境中，消费品牌要如何创新发展，抓住新一代消费者的心？

李建军：面对复杂多变的市场态势，对消费者的精准洞察尤为重要。消费品牌要真正尊重消费者、聆听消费者，以消费者需求引导供给，塑造品牌力量。

战马品牌七年来开拓包括篮球运动、电子竞技、潮流运动等在内的运动消费场景。未来，战马品牌将持续深耕新生代年轻人多元化的消费场景，同时为中国体育健康产业发展助力。

人民网：打造一个优秀的消费品牌，应具备哪些条件？为抓住时代机遇，如何增强品牌对需求变化的韧性？

李建军：一个好的品牌，更多是综合实力的体现，通过产品研发、市场拓展、品牌塑造等多重元素构建，最终受到目标消费群体接受和认可。战马创新性开拓功能性饮料消费场景的背后，是一个年轻品牌对自身定位、目标人群消费需求的深度思考和践行。战马不仅对国内消费新趋势具有前瞻性认知，更因其持续保持对国民消费的信心、坚持长期主义、持续加码消费结构升级与品牌影响力建设以获得品牌长期增长的韧性。

人民网：作为此次消费创新案例的代表，您有哪些经验和心得与大家分享？

李建军：入选2023国民消费·影响力品牌创新案例，是市场对战马能量型维生素饮料产品和品牌的肯定。战马通过不断挖掘行业发展新可能积累自身影响力，并以日益深厚的品牌影响力助力打造国民消费新亮点。在新的消费形势下，品牌通过持续挖掘潜在消费需求、满足新消费场景以获得消费者的认可。未来，战马将继续解锁更多新生代消费场景，以品牌影响力助力普及健康消费理念、促进消费结构升级。

(责编：王仁宏、李源)
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