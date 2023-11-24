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《代理记账基础工作规范（试行）》明年起施行

2023年11月24日22:45 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月24日电（记者申铖）为规范代理记账机构执业行为，保证执业质量和服务水平，财政部日前制定印发了《代理记账基础工作规范（试行）》，自2024年1月1日起施行。

　　这是记者24日从财政部了解到的。

　　此次印发的工作规范主要包括正文与附录两个部分。正文以代理记账机构开展代理记账业务的主要工作流程为主线，主要包括九章共四十五条。附录包括《代理记账业务委托合同（参考范例）》《代理记账业务工作计划（参考范例）》《资料交接手册（参考范例）》《原始凭证交接表（参考范例）》及《会计档案移交清册（参考范例）》五项内容。

　　代理记账机构从事社会性会计服务活动，是财会监督工作机制的重要一环，其执业水平影响着广大中小微企业的会计信息质量。根据全国代理记账机构管理系统数据，我国现有取得行政许可的代理记账机构超过10万家，从业人员超过30万人。

　　财政部会计司有关负责人表示，此次制定工作规范，明确和统一执业标准，为推动代理记账机构规范承揽和开展业务、提升内部管理水平、强化质量管理责任提供了基础制度支撑；有助于进一步健全代理记账行业监管机制，提升行业治理能力和治理水平；有助于提升代理记账机构执业质量，促进行业健康发展。

　　此外，财政部日前还印发了《关于新时代加强和改进代理记账工作的意见》，以加强代理记账工作闭环管理为出发点，围绕“牢基础、强监管、促发展”三个方面，提出35条具体举措和6条保障措施，旨在进一步提高代理记账工作水平、规范会计服务市场秩序、促进行业健康发展。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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