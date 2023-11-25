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多部门同发力 稳就业保民生

2023年11月25日05:04 | 来源：新华网
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新华社北京11月24日电 题：多部门同发力 稳就业保民生

新华社记者王聿昊、姜琳

就业关系千家万户，是最大的民生。今年以来，多部门协同发力，多措并举持续稳定就业，确保就业形势总体稳定。

来自人力资源社会保障部的最新数据显示，今年1至10月，全国城镇新增就业1109万人。高校毕业生等青年就业局势基本稳定，农村劳动力外出务工规模继续增加，脱贫人口务工规模达3298万人。

“我们以强化就业优先为导向，以促进供需匹配为关键，以夯实基层服务为基础，以推进数据赋能为支撑，以加强监测预警为底线，加快构建部门协同、系统联动、服务精准、管理科学的高质量充分就业工作体系，全力促进就业形势持续好转。”人力资源社会保障部有关负责人说。

高校毕业生是就业工作重中之重。“我们启动了大学生就业引航计划，同时深化大学生实习‘扬帆计划’，引导大学生找准自身定位，设定合理预期、做好职业规划，实现稳定就业。”共青团中央有关负责人说。

针对部分毕业生就业难问题，共青团中央以一般院校低收入家庭学生为对象，组织全国3.7万名高校团干部、区县团干部与他们结对帮扶。今年以来，共青团成功帮助10.6万名毕业生就业，其中2023届毕业生8.98万人，2022届未就业毕业生1.62万人。

农民工也是重点就业群体。水利部门加快水利工程建设，积极吸纳农民工就业，保障困难群众就业。今年前三季度，全国水利项目施工吸纳就业约221万人，同比增长5.7%；发放工资超410亿元，同比增长37.1%。

“这其中的多数都是农村劳动力。”水利部有关负责人表示，大规模水利建设具有提供就业岗位多、吸纳就业能力强的优势。下一步，水利部将持续抓开工抓进度，吸纳农民工就业；进一步推广以工代赈，促进更多农村劳动力就近就地就业增收；同时合理开发村级河湖长、小型水库管护员等公益性岗位，安置困难群众就业。

个体工商户是稳就业、促增长、惠民生的重要力量。今年7月，市场监管总局等14部门联合开展“全国个体工商户服务月”活动，组织各地区相关部门为个体工商户提供招工用工、技能培训、政策咨询、贷款融资等多样化服务。

市场监管总局有关负责人介绍，“全国个体工商户服务月”期间，共开展各类职业技能培训超110万人次，有力提升了个体工商户稳岗扩岗能力，发挥了就业带动作用。

我国约有8500万残疾人，帮助残疾人就业增收意义重大。多地出台保障残疾人就业培训、就业服务、补贴奖励等相关政策，更好促进残疾人融入社会、提高生活质量。

甘肃省实施2023年“情满陇原”助残就业行动项目，为残疾人提供自主创业补贴、提供灵活就业社会保险补贴、新业态就业岗位补贴，以“真金白银”助力残疾人适岗就业；北京市举办首个京津冀用人单位残疾人专场招聘会，提供餐饮服务、客房服务等30余种岗位；吉林省在10家机构开展“美丽工坊”试点，带动残疾女性就业增收超过300人……

中国残联有关负责人表示，中国残联将进一步加强部门协作，落实落细残疾人就业措施，多渠道强化残疾人就业服务与培训，推动形成理解、关心、支持残疾人就业创业的良好社会环境。

(责编：卫嘉、白宇)
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