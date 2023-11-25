11月24日，贵阳经金沙至古蔺（黔川界）高速公路（贵金高速）正式通车运营。

贵金高速是国家高速公路网规划，贵阳至成都高速公路（筑蓉高速）的重要组成部分，主线全长165.284公里，成为连接贵阳和成都两个省会的便捷高速公路通道，对提升贵阳至成渝经济区通道运输能力，加快黔中经济区建设具有重大意义。

图为车辆在贵金高速公路窦官枢纽互通上行驶。

新华社记者 杨文斌摄

《 人民日报 》（ 2023年11月25日 03 版）

(责编：孙红丽、李楠桦)

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