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 《延续优化完善的税费优惠政策汇编（2023年版）》发布

推动税费优惠政策直达快享

本报记者 陈晨
2023年11月25日08:31 | 来源：光明日报
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原标题：推动税费优惠政策直达快享

国家税务总局日前发布《延续优化完善的税费优惠政策汇编（2023年版）》，对今年10月底前发布的延续、优化、完善的税费优惠政策作了全面梳理，并进行详细解读，方便广大纳税人缴费人和各地税务人员查询掌握，推动政策直达快享。

今年，党中央、国务院部署实施一系列延续、优化、完善的税费优惠政策，进一步稳定市场预期、提振市场信心、激发市场活力。此次发布的《延续优化完善的税费优惠政策汇编（2023年版）》按照优惠政策、政策解读、即问即答、相关文件4个部分进行编写，收录2023年公布的税费优惠政策文件70份、相关征管公告6个、政策解读6篇、即问即答10组，以及往年相关政策文件33份，在全面梳理各项税费优惠政策的基础上，对重点优惠政策的出台背景、减免税费计算、享受优惠程序等开展详细解读，同时结合具体情景，对纳税人缴费人普遍关注的实际问题进行解答，力求让广大纳税人缴费人更便捷查询政策、更准确理解政策、更全面适用政策。

国家税务总局税费优惠政策落实工作领导小组办公室负责人表示，在全面推进税费优惠政策落实过程中，税务部门不断优化推出个性化、精细化服务举措，帮助纳税人缴费人对各项政策应知尽知、应享尽享。下一步还将继续抓好政策落实“最后一公里”，推动“政策找人”更快、更准，更加高质高效地把税费红利送到纳税人缴费人手中。

近年来，税务部门先后编制发布《小微企业、个体工商户税费优惠政策指引》《支持乡村振兴税费优惠政策指引》等多个专题税费优惠政策指引，本次发布的政策汇编进一步优化完善了政策汇编和指引体系。以上汇编和指引均可在国家税务总局网站查询，广大纳税人缴费人可对照适用适合自身发展的税费优惠政策，充分享受政策红利。

(责编：孙红丽、李楠桦)
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