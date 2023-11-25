记者 董蓓

原标题：建设持续深化 贡献日益显现

【来自国新办新闻发布会的报道】

近日，国务院印发了《支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案》（以下简称“示范区2.0方案”），从推进服务业重点领域深化改革扩大开放、探索新兴业态规则规范、优化贸易投资制度安排、完善公共服务政策环境、强化权益保护机制、健全风险防控体系等6个方面，提出170余项试点任务。

在11月24日举行的国新办新闻发布会上，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激表示，2020年以来，经过3年的努力，示范区围绕工作定位和目标任务，持续推进创新探索，对全国服务业开放的贡献日益显现。

示范区建设方向进一步明确

示范区2.0方案是2020年出台的示范区1.0方案基础上的迭代升级，为北京下一阶段推进高水平开放指明了方向。北京市人民政府副市长司马红介绍，示范区2.0方案分为总体要求、主要任务、组织实施3个部分。主要任务部分更加注重探索推动制度型开放，发挥首都资源优势和要素禀赋，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放。聚焦数字经济、绿色金融、知识产权等领域，在京率先探索实施具有全球引领性意义和标杆价值的新规则、新标准。

示范区2.0方案中，有一半以上的措施直接来自经营主体诉求。聚焦重点产业发展堵点和经营主体难点问题，围绕通关便利、资金融通、人才服务等重点环节和要素，提出具有针对性的政策措施。

“我们在示范区2.0方案起草过程中，将对接国际高标准经贸规则作为支持北京深化示范区建设的重点任务和主要内容。”凌激表示，在分类梳理《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）等高水平自由贸易协定规则条款的基础上，聚焦“边境上”和“边境后”的规则规范，开展更大力度的先行先试、更大范围的压力测试，为稳步推进制度型开放、构建高标准服务业开放的制度体系进行了实践探索。

示范区2.0方案中，专门提出了系列促进数字经济发展的政策措施。中国（北京）自由贸易试验区（国家服务业扩大开放综合示范区）工作领导小组办公室专职副主任刘梅英介绍，促进数字经济发展是北京市的重要战略，今年前三季度北京数字经济增加值达1.4万亿元，数字经济同比增长达8.3%，占地区生产总值的比重达44.3%。

示范区建设取得积极成效

“北京市聚焦科技、电信、文化等现代服务业，实施120余项高含金量的试点举措，兼顾内外资、准入与准营、企业投资和人才智力引进，为推进更大范围、更宽领域、更深层次的开放作出了良好示范。”凌激告诉记者。

据介绍，2020年9月到今年9月，示范区累计吸收服务业外资457.5亿美元，占全国服务业吸引外资的11.2%；今年上半年，服务业增加值占北京市地区生产总值比重达85.9%。

司马红表示，北京开展国家服务业扩大开放综合示范区建设3年来，扩大产业开放，提升要素协同效应，取得积极进展。制度创新效能加速释放，提升开放的引领度。以国务院批复的工作方案为统领，实施科技创新、数字经济、绿色金融、生物医药全产业链开放，以及贸易、投资、人才、知识产权等全环节改革，并推进细分领域政策会诊等“微改革”，构建梯度型制度创新体系。

通过产业开放和制度创新带动项目平台落地，营造良好产业链生态。如全球顶尖创新药研发企业亚太区总部、全国首家外商独资新设券商、全国首家航空领域碳资产管理公司等近130个标志性项目落地。示范区设立以来，累计落地外资企业5000多家。

目前，示范区形成了3批60多项创新成果，向全国复制推广，探索为相关行业发展提供系统性解决方案，取得了积极成效。

为全国服务业开放探路先行

国家服务业扩大开放综合试点示范是党中央、国务院的重大开放举措。目前，我国已经有11个国家服务业扩大开放综合试点示范省市。

今年前三季度，11个试点示范省市服务业增加值达13.2万亿元，占当地地区生产总值的69.7%；服务业实际使用外资508.5亿美元，占全国服务业引资的55.6%；高技术服务业占当地服务业实际使用外资的43%，高于全国4.5个百分点。

为全国服务业开放探路先行，积累更多可复制可推广经验，是试点示范工作的初心使命。商务部外国投资管理司司长朱冰介绍，2015年以来，已经陆续总结推广了9批最佳实践案例或试点经验，涉及190多项创新成果，为全国服务业开放积累了新经验，为对接国际高标准经贸规则、服务现代化产业体系建设探索了新路径。

“考虑到服务业具有广泛性、无形性的特点，我们在每一轮的试点示范过程中都选择几个与地方产业发展密切相关的重点领域进行实践，取得一定成果后再逐步扩大行业范围。”朱冰介绍，截至目前，创新成果已涵盖金融、绿色发展、数字经济、健康医疗、现代物流、专业服务以及现代服务业同先进制造业“两业融合”等多个领域。

“下一步，将进一步总结经验做法，更好地发挥试点示范对全国服务业开放的示范引领作用，为各地区共享改革红利、开放红利作出新贡献。”朱冰说。

(责编：孙红丽、李楠桦)

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