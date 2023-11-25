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“绿色引擎”撬动“蓝色动能”——2023中国海洋经济博览会观察

王丰
2023年11月25日08:44 | 来源：新华网
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原标题：新华全媒+丨“绿色引擎”撬动“蓝色动能”——2023中国海洋经济博览会观察

　　从清洁能源开发、海洋牧场建设等现代海洋产业，到海上二氧化碳封存、海水淡化等新兴技术，再到绿色港口、海洋生态修复等解决方案……在11月23日至25日举办的2023中国海洋经济博览会上，“绿色引擎”撬动“蓝色动能”，成为此次到深圳参加海博会的企业、科研机构关注的焦点之一，也正成为海洋经济发展的新旋律。

　　科技助力，加快打开海洋能源“绿色宝库”

　　走进中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（简称“中集集团”）展区，深海可燃冰开采平台——蓝鲸一号、深远海浮式光伏实证基地等模型引人注目。其中深远海浮式光伏实证基地首批25家企业的46个组串光伏产品已安装到位，并于今年8月8日实现并网发电，这意味着我国海上光伏基地化、规模化建设又迈出了新步伐。

　　11月23日，观众在现场观看中集集团展出的蓝鲸1号钻井平台模型。（新华社记者 梁旭 摄）

　　海洋蕴藏着储量巨大的绿色清洁能源，记者在海博会上看到，在科技的推动下，从海上风能、太阳能、潮汐能发电，到海上石油、天然气、可燃冰开采，海洋能源“绿色宝库”加快打开。

　　“海上风电+制氢”“海上光伏+海水淡化”等一系列“海上能源+”融合发展新业态不断出现。2023年5月，深远海浮式风电平台“海油观澜号”成功并入文昌油田群电网，这标志着中国深远海风电关键技术取得重大进展，海上油气开发迈出进军“绿电时代”的关键一步。

　　11月23日，观众在中国石油展台了解氢能制储输用一体化解决方案。（新华社记者 梁旭 摄）

　　国家海洋信息中心在海博会上发布的《2023中国海洋经济发展指数》显示，2022年，我国海洋电力业增加值比上年增长20.9%，海上风电发电量是上年的2.2倍，潮流能、波浪能等海洋能的开发不断推进，海洋资源利用的深度和广度进一步拓展。

　　绿色低碳理念推动传统产业加快转型

　　绿色低碳理念也推动着航运业、海洋渔业的加快转型。海博会现场，应用电力、混合动力和清洁能源的各种类型“绿色船舶”，采用“风光储荷一体化”能源系统的“绿色港口”，提供着不同类型的“绿色航运”方案。

　　招商局集团展示的双翼动力风帆超大型油轮，安装了两对高度接近40米的新一代大型硬质翼型风帆，可实现年平均节油率9.8%。在深圳港集团展区，展区工作人员介绍，2012-2022年，盐田港区吞吐量大幅上涨的同时，每个标箱碳排放却在下降，岸基船舶供电、龙门吊“油改电”、液化天然气(LNG)拖车应用三大举措可谓贡献良多。

　　11月23日，观众在现场观看中国海油深水油气田勘探开发模型。（新华社记者 梁旭 摄）

　　在海洋渔业领域，中集集团已相继投放超过20座海洋牧场平台。其中，位于烟台的“耕海1号”海洋牧场综合体平台，可以养殖黑鱼、真鲷、斑石鲷等，平台应用分布式能源管控系统，利用5G网络低延时优势，精准实现了太阳能、风能等发电设备与供电无缝切换，最大限度发挥清洁能源发电效率；还配有污水处理系统、海水淡化系统、垃圾处理等，在5G网络支撑下实现了生活污水“零排放”，每天可产淡水20立方米，能够满足平台三天的使用量。

　　“生力军”携手打造“美丽蓝海”

　　在海洋绿色科技创新中，“国家队”是“主力军”，院校机构、中小企业则是“生力军”。“我们今年带来的智慧海洋小型USBL定位新系统，具有水声通信和水下组网全球领先技术。同时将‘首发’一款水质营养盐/多参数分析仪新产品，针对性解决公众对海洋环境监测的关注。”深圳市智慧海洋科技有限公司CEO陈学思说。

　　11月23日，观众在招商局集团展台观展。（新华社记者 梁旭 摄）

　　三次参加海博会的广东海启星海洋科技有限公司，今年带来了“智能数字孪生海岸带”新技术，期望在日益受到重视的生态保护修复、涉海智慧管理等方面，与全球伙伴携手打造“美丽蓝海”。

　　海洋是世界最大的生态系统，“双碳”目标的实现与之密不可分。在“绿色引擎”推动下，一系列海洋科技新成果正迸发出持久的“蓝色动能”，助力海洋经济朝着清洁、健康、多产的方向发展。

(责编：孙红丽、李楠桦)
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