谢希瑶

原标题：新华全媒+丨为促进构建高标准服务业开放制度体系探路——详解《支持北京深化建设国家服务业扩大开放综合示范区工作方案》

国务院近日批复同意《支持北京深化建设国家服务业扩大开放综合示范区工作方案》（简称示范区2.0方案）。国务院新闻办公室24日举行发布会介绍深化国家服务业扩大开放综合示范区建设有关情况。

11月24日，国务院新闻办公室在北京举行新闻发布会，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激，北京市人民政府副市长司马红，商务部外国投资管理司司长朱冰，北京市商务局党组成员、中国（北京）自由贸易试验区（国家服务业扩大开放综合示范区）工作领导小组办公室专职副主任刘梅英介绍深化国家服务业扩大开放综合示范区建设有关情况，并答记者问。新华社记者 潘旭 摄

2020年，北京市成为全国唯一的国家服务业扩大开放综合示范区，承担起为国家服务业开放探路先行的重要任务。示范区2.0方案是2020年出台的示范区1.0方案基础上的迭代升级，为北京下一阶段推进高水平开放指明了方向。

商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激说，服务业具有点多面广、门类众多的特点，是建设更高水平开放型经济体制的重要领域。推出示范区新一轮试点举措，有助于更好统筹、整体谋划与局部试点的关系，充分发挥示范区先行先试和压力测试的作用，精准对接国际高标准经贸规则，促进构建高标准服务业开放制度体系。

共推出170余项新的试点举措——

示范区2.0方案从推进服务业重点领域深化改革扩大开放、探索新兴业态规则规范、优化贸易投资制度安排、完善公共服务政策环境、强化权益保护机制、健全风险防控体系等6个方面，提出170余项试点任务。

“试点任务数量较之前有较大增长，开放水平、创新力度也有较大提升。”凌激说，2.0方案既是在1.0方案基础上的迭代升级，也是1.0方案的延续，1.0方案有关内容继续有效并进一步实施。

据介绍，经过三年努力，北京市聚焦科技、电信、文化等现代服务业，实施120余项高含金量试点举措，兼顾内外资、准入与准营、企业投资和人才智力引进，为推进更大范围、更宽领域、更深层次的开放作出了良好示范。2020年9月到今年9月，示范区累计吸收服务业外资457.5亿美元，占全国服务业吸引外资的11.2%；今年上半年，服务业增加值占北京市地区生产总值比重达到85.9%；累计形成3批60多项创新成果，向全国复制推广。

主动对接国际高标准经贸规则——

“在示范区2.0方案起草过程中，将对接国际高标准经贸规则作为支持北京深化示范区建设的重点任务和主要内容。”凌激说。

他介绍，示范区2.0方案在分类梳理《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）和《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）等国际高水平自由贸易协定规则条款基础上，聚焦“边境上”和“边境后”的规则规范，开展更大力度先行先试、更大范围压力测试。在具体措施上，方案中有40%左右政策举措是主动对接国际高标准经贸规则提出的，一共对接了CPTPP和DEPA的20多个专章的条款。

北京市副市长司马红说，如果用一句话对比2.0方案和1.0方案，那就是“更深层次的开放改革探索”。

在数字领域提出“参与制定数字经济领域标准规范，探索人工智能治理标准研究与规则建设，参与相关国际、国家、行业标准制定”；在全市范围取消应用商店信息服务业务、为用户提供互联网接入服务等增值电信业务外资股比限制，突破了负面清单有关增值电信业务的外资股比不超过50%的限制……

“示范区2.0方案更加注重在规则、标准等方面进行探索，着力为国家高水平开放闯关探路。”司马红说，将发挥首都资源优势和要素禀赋，聚焦数字经济、绿色金融、知识产权等领域，在京率先探索实施具有全球引领性意义和标杆价值的新规则、新标准。

服务现代化产业体系建设——

“值得大家关注的是，这次方案专门为业态创新和跨界融合提出了近40项试点任务，比较精准地反映了产业基础高级化和产业链现代化的需要。”凌激说，示范区2.0方案围绕电信、健康医疗、金融、文化教育、专业服务等重要领域，深化全链条、全环节改革开放，优化产业发展整体生态。

商务部外国投资管理司司长朱冰说，示范区2.0方案聚焦创新环境和营商环境建设，着力打通知识产权工作的全链条、健全知识产权综合管理体制、充分发挥知识产权要素价值，提出了深化知识产权领域改革开放的试点举措，支持各类经营主体创新发展。

北京市“两区”工作领导小组办公室专职副主任刘梅英介绍，自北京市开展服务业扩大开放试点工作以来，始终把金融服务实体经济、促进资金跨境流动作为试点示范工作的重要内容。特别是在示范区2.0方案中，进一步提出了一系列政策举措。

司马红说，方案中一半以上措施直接来自经营主体诉求，聚焦重点产业发展堵点和经营主体难点问题，围绕通关便利、资金融通、人才服务等重点环节和要素，提出具有针对性的政策措施。

(责编：孙红丽、李楠桦)

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