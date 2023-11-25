吴雨

原标题：新华解码丨多家银行主动让利，这些费用将减免！

近日，又一批商业银行宣布将对部分服务费用进行减免。这是继国有大行宣布减费让利后，又一批银行对服务价格进行的集中调整，将惠企利民落到实处。

连日来，兴业银行、中信银行、光大银行、平安银行等多家股份制银行发布公告，将对部分服务价格进行调整，持续提升服务质效。

兴业银行日前的公告显示，自11月24日起，该行将取消银行承兑汇票工本费和商业承兑汇票工本费；继续按票面金额的0.05%收取银行承兑汇票承兑手续费，每张汇票最低收费200元；继续免收个人存款账户对账单打印费；将零售客户动态令牌工本费调整为按成本价收取。

中信银行和光大银行也对上述几个方面的服务费用进行了减免或下调，并将自11月30日起实施。平安银行将于12月1日下调安全认证工具工本费收费标准，部分安全认证工具从16元/个降至13.8元/个。

与此同时，多家银行也对信用卡部分服务价格进行了相应调整。

兴业银行、中信银行、光大银行均提出，为信用卡客户免费提供交易提醒及余额变动通知；免收持卡人转出信用卡溢缴款至境内本人本行账户的手续费；提供年费补刷机制；提供容时、容差服务等。

值得一提的是，上述这些银行均调整了还款宽容度，明确将容差限额提升至100元。这意味着，如果持卡人当期未全额还款，且未归还部分小于100元（或等值外币）时，视同持卡人正常全额还款。

取消商业汇票工本费、免收个人存款账户对账单打印费、调整信用卡还款宽容度……梳理多家银行发布的公告不难看出，此次多家银行调整的许多服务费用与企业、个人的日常金融需求关系密切。

专家表示，银行降低部分服务费用，特别是降低小微企业、个体工商户和老百姓的负担，有助于稳固经营主体的预期和信心，进一步巩固前期让利实体经济相关政策的效果。

在光大银行金融市场部宏观研究员周茂华看来，降低客户金融服务消费成本，提升客户消费体验，还有助于释放金融消费需求潜力，促进消费和内需加快修复。

为引导银行业支持实体经济发展、提升人民群众金融消费体验，中国银行业协会于今年10月发布了《关于调整银行部分服务价格提升服务质效的倡议书》。随后，六家国有大行率先响应，于10月底明确了调整部分服务价格的具体措施。

在国有大行的带动下，部分股份行也在纷纷跟进，在业内带动了新一轮“减费让利”。近日，江苏银行等多家城商行也开始行动，陆续调整部分服务价格，进一步降低经营主体经营成本。

其实，近几年银行业已经多次主动降费，数次减免相关费用，明显降低了企业特别是小微企业的综合金融成本。

“在倡议书发布之前，我行的银行承兑汇票手续费已降至万分之五，此次是在已有减费让利政策的基础上，进一步免收了银行承兑汇票工本费和商业承兑汇票工本费。”中信银行资产负债部中间业务管理处贾茹介绍，为进一步规范服务收费行为，中信银行将减费让利政策嵌入业务系统，在系统前端增加小微企业减费让利刚性控制，实现贷款承诺、法人账户透支等多种业务“小微企业自动免收费”功能。

银行在减费让利过程中，如何做到“降费不降服务”？上海金融与发展实验室主任曾刚表示，一方面，银行要处理好长期和短期利益的关系，支持企业和个人可持续发展，以赢得自身长期发展的空间。另一方面，要借助金融科技提升自身效率、降低服务成本，为银行减费让利创造更大的空间。

(责编：孙红丽、李楠桦)

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