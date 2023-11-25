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证监会有关部门负责人就查处王某等编造传播虚假信息答记者问

2023年11月25日08:47 | 来源：新华社
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原标题：证监会有关部门负责人就查处王某等编造传播虚假信息答记者问

　　证监会官网截图

　　问：近期，我们注意到，“公安部网安局”微信公众号发布了《成都网警破获一起编造传播证券市场网络谣言案》。请问证监会对此有何评论？

　　答：一段时间以来，一些不法分子编造传播资本市场虚假信息和谣言。四川省成都市公安机关以及相关地方公安机关迅速部署，证监会密切配合，对相关责任人依法采取教育制止、传唤警告、拘留处罚等措施坚决查处。

　　经查，王某等人编造资本市场虚假信息和谣言，制作虚假新闻图片，使用技术手段仿冒境外通讯社新闻网页，在微信群内传播，经多人转发，严重误导投资者和社会公众，扰乱了资本市场正常秩序，必须予以严厉打击。

　　一直以来，证监会坚决反对并严厉打击编造传播资本市场虚假信息以及误导性信息的行为，呼吁各方面真实、客观传播信息，不造谣、不传谣、不信谣，共同维护资本市场信息传播秩序，共同维护有利于资本市场健康发展的生态环境。

(责编：孙红丽、李楠桦)
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