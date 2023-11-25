人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

北京中小企业发展情况报告出炉 国家级专精特新“小巨人”企业数量居全国之首

蒋若静
2023年11月25日08:50 | 来源：北京青年报
小字号

原标题：国家级专精特新“小巨人”企业数量居全国之首

　　中小企业是推动创新、促进就业、改善民生的重要力量。11月22日，北京市十六届人大常委会第六次会议召开，听取了关于本市中小企业发展情况的书面报告。北京持续推动政策惠企、服务助企、创新强企、金融暖企，助力中小企业实现高质量发展。报告指出，今年以来，随着扩内需、减税费、促民企、活资本等一系列经济稳增长政策出台实施，本市中小企业经济运行稳中向好。1-9月，北京市中小企业发展指数均高于去年同期水平，9月本市中小企业发展指数为98.5，创近两年以来新高，日均新设中小企业近800家。

　　本市中小企业数量大幅增加、梯队培育成效显现。从数据上来看，2023年1-9月份，新设经营主体25.3万户，同比增长24.4%，其中，新设企业22.6万户，同比增长22.1%。截至9月底，在营企业198.6万家，扣除大型企业和非企业单位，共有中小微企业197.2万家，比2022年同期多18.1万家。其中，活跃型企业109.2万家。已培育认定创新型中小企业10265家，其中，市级专精特新中小企业6848家，国家级专精特新“小巨人”企业795家，隐形冠军企业32家,“小巨人”企业数量位列全国各城市之首。

　　报告指出，本市中小企业市场预期有所恢复，创新动力持续增强。随着国家和市级一系列利好政策措施持续发力，中小企业主要经营指标降幅收窄，市场预期处于恢复阶段。从最新统计数据看，北京市规模以上中小企业中，开展技术创新活动的企业占全部中小企业的比重为33.2%，占比较上年提高0.9个百分点。今年1-9月，全市企业认定登记技术合同5140亿元，同比增长3.2%。1-9月本市规模以上中小微企业利润总额3287.1亿元，同比增长8.4%，研发费用投入1009.4亿元，同比增长1.5%，期末有效发明专利数达到5.8万件，同比增长达16.4%。

　　重点企业引领发展，专精特新贡献突出。报告指出，专精特新企业作为中小企业的“领头羊”，对经济贡献作用显著，就业带动能力强劲。1-9月，专精特新工业企业产值2182.7亿元，同比增长4.2%，专精特新服务企业营业收入3026.5亿元，同比增长3.9%，呈稳步发展态势。1-9月，北京共新增11家专精特新上市企业，占全市新增上市企业近半数(48%)，专精特新上市企业总市值突破1万亿元；新增20家新三板挂牌专精特新企业，占全市新增挂牌企业的80%，已成为北京市上市企业主力军。专精特新企业平均从业人员为87人/家，是全市中小企业平均人员数的近10倍。

　　在融资方面，本市中小企业融资活动保持活跃，贷款利率波动下降。在股权融资方面，截至9月底，北京辖区共有上市公司472家，占全国A股上市公司5287家的8.9%，在证监会各辖区中排名第三，北京辖区上市公司累计筹资额3276.8亿元，为企业持续发展提供了充足的资金支持。贷款融资方面，截至9月底，北京地区小微企业贷款余额超2.1万亿元，较年初增长11.6%，9月北京辖内金融机构企业贷款加权平均利率为3.1%，处于全国最低水平。 同时,普惠金融业务覆盖面进一步扩大，北京地区辖内普惠小企业贷款余额8320.1亿元，较年初增长21%；普惠小微企业贷款余额户数70.8万户，较年初增加19.2万户；小微企业无还本续贷和循环贷余额4289.9亿元，较年初增长22%。9月新发放普惠小微贷款平均利率为4.0%，同比下降30个基点，环比下降27个基点，整体呈现波动下行趋势。

(责编：孙红丽、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
业界：聚焦数据安全 助力智能网联汽车产业高质量发展
　　人民网北京11月24日电 （记者栗翘楚）11月22日，“2023年车联网（智能网联汽车）产业安全发展论坛”在雄安新区成功举办，本次论坛以“智绘汽车雄略，共筑安全发展”为主题，以车联网、密码应用、数据安全等为切口，汇集行业同商共讨安全发展解题新思路，助力汽车产业高质量发展。 “我国车联网产业既面临智能网联发展优势再扩大的历史机遇，同时也存在商业化、规模化应用等诸多风险挑战。…
2023年度数字政府标准化建设评估指数报告发布
　　人民网北京11月24日电 （记者孙博洋）记者从中国标准化研究院获悉，24日，在青岛举办的中国新型智慧城市发展创新峰会上，2023年度数字政府标准化建设评估指数报告（简称“数标指数”）发布，报告显示，2023年得分为77.1分，较去年、前年提升明显。 据了解，今年已是中国标准化研究院连续三年发布“数标指数”报告。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部