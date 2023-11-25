蒋若静

原标题：国家级专精特新“小巨人”企业数量居全国之首

中小企业是推动创新、促进就业、改善民生的重要力量。11月22日，北京市十六届人大常委会第六次会议召开，听取了关于本市中小企业发展情况的书面报告。北京持续推动政策惠企、服务助企、创新强企、金融暖企，助力中小企业实现高质量发展。报告指出，今年以来，随着扩内需、减税费、促民企、活资本等一系列经济稳增长政策出台实施，本市中小企业经济运行稳中向好。1-9月，北京市中小企业发展指数均高于去年同期水平，9月本市中小企业发展指数为98.5，创近两年以来新高，日均新设中小企业近800家。

本市中小企业数量大幅增加、梯队培育成效显现。从数据上来看，2023年1-9月份，新设经营主体25.3万户，同比增长24.4%，其中，新设企业22.6万户，同比增长22.1%。截至9月底，在营企业198.6万家，扣除大型企业和非企业单位，共有中小微企业197.2万家，比2022年同期多18.1万家。其中，活跃型企业109.2万家。已培育认定创新型中小企业10265家，其中，市级专精特新中小企业6848家，国家级专精特新“小巨人”企业795家，隐形冠军企业32家,“小巨人”企业数量位列全国各城市之首。

报告指出，本市中小企业市场预期有所恢复，创新动力持续增强。随着国家和市级一系列利好政策措施持续发力，中小企业主要经营指标降幅收窄，市场预期处于恢复阶段。从最新统计数据看，北京市规模以上中小企业中，开展技术创新活动的企业占全部中小企业的比重为33.2%，占比较上年提高0.9个百分点。今年1-9月，全市企业认定登记技术合同5140亿元，同比增长3.2%。1-9月本市规模以上中小微企业利润总额3287.1亿元，同比增长8.4%，研发费用投入1009.4亿元，同比增长1.5%，期末有效发明专利数达到5.8万件，同比增长达16.4%。

重点企业引领发展，专精特新贡献突出。报告指出，专精特新企业作为中小企业的“领头羊”，对经济贡献作用显著，就业带动能力强劲。1-9月，专精特新工业企业产值2182.7亿元，同比增长4.2%，专精特新服务企业营业收入3026.5亿元，同比增长3.9%，呈稳步发展态势。1-9月，北京共新增11家专精特新上市企业，占全市新增上市企业近半数(48%)，专精特新上市企业总市值突破1万亿元；新增20家新三板挂牌专精特新企业，占全市新增挂牌企业的80%，已成为北京市上市企业主力军。专精特新企业平均从业人员为87人/家，是全市中小企业平均人员数的近10倍。

在融资方面，本市中小企业融资活动保持活跃，贷款利率波动下降。在股权融资方面，截至9月底，北京辖区共有上市公司472家，占全国A股上市公司5287家的8.9%，在证监会各辖区中排名第三，北京辖区上市公司累计筹资额3276.8亿元，为企业持续发展提供了充足的资金支持。贷款融资方面，截至9月底，北京地区小微企业贷款余额超2.1万亿元，较年初增长11.6%，9月北京辖内金融机构企业贷款加权平均利率为3.1%，处于全国最低水平。 同时,普惠金融业务覆盖面进一步扩大，北京地区辖内普惠小企业贷款余额8320.1亿元，较年初增长21%；普惠小微企业贷款余额户数70.8万户，较年初增加19.2万户；小微企业无还本续贷和循环贷余额4289.9亿元，较年初增长22%。9月新发放普惠小微贷款平均利率为4.0%，同比下降30个基点，环比下降27个基点，整体呈现波动下行趋势。

(责编：孙红丽、李楠桦)

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