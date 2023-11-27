人民网北京11月27日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，为有效破解企业“退出难”问题，进一步畅通企业退出渠道，促进优胜劣汰，市场监管总局积极探索建立企业强制退出制度。自2021年起，在山东济南、河南洛阳、广东深圳等23个市（县、区）开展了企业强制退出试点。截至目前，累计对45.03万户企业实施强制退出，试点工作成效初显。

据介绍，各试点地区立足本地实际，充分发挥主动性、创造性，积极探索建立退出警示、除名标记、强制注销等不同的强制退出模式，丰富企业退出渠道，明确退出程序、标准及惩戒措施；强化与税务、人力资源社会保障、规划、公安、法院等部门的信息协查，全面掌握企业相关信息，稳妥有序推进强制退出工作。部分试点地区还运用大数据分析、智能比对等现代信息技术，实现“僵尸企业”识别、核查、清退全过程闭环处置、线上流转，做到强制退出工作“全程网上办”，有效提升工作效能。

(责编：杨曦、吕骞)

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