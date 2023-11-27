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2023海外矿业发展论坛在京举办

2023年11月27日13:53 | 来源：人民网
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人民网北京11月27日电 （王绍绍）我国矿业海外投资深度融入“一带一路”建设，已成为国际交流与合作的重要领域，取得了巨大的成绩，但同时也面临困境和挑战。在此背景下，“2023海外矿业发展论坛”于近日在北京举办。

据了解，本次论坛在“一带一路”倡议提出十周年的大背景下，以“数智融合、资源协同、环球拓海、共赢未来”为主题，通过深入探讨新时代海内外矿业产业链发展新思路、新机遇，搭建政企资源交流平台，聚焦矿业领域产业发展中的科技创新、人才培养和产业升级中遇到的瓶颈及问题，分享优秀民营矿业企业海外合作成功案例，多角度多渠道推动中国矿业企业积极参与国际矿业投资与合作。

目前，能源矿产已经成为共建“一带一路”的重要内容之一，中国矿业企业积极“走出去”，用实际行动为亚洲、非洲、欧洲、美洲等共建“一带一路”的国家实现矿业绿色、高质量发展提供支撑，从“独善其身”到“兼济天下”。

外交学院院长王帆、中国产业海外发展协会会长和振伟、中国发展战略学研究会副理事长王元丰等在会上发表主题演讲，深入探讨海内外矿业行业的发展与十年“一带一路”、“双碳”战略的大背景、大趋势，聚焦矿业领域产业发展中的科技创新、人才培养和产业升级中遇到的瓶颈及问题。

来自驻华使馆、国际工程行业、矿业行业的嘉宾们在参与圆桌对话环节时就“海外营商环境与中国矿企的市场机遇”议题充分阐述观点、深度探讨交流。此外，全国工商联五金机电商会矿业委员会（筹委会）也在论坛上宣布成立，为加强矿业国际合作搭建交流平台。

(责编：申佳平、吕骞)
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