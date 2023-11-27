人民网北京11月27日电 （记者孙博洋）25日，2023中关村论坛系列活动——新产业 50人论坛暨京津冀产业高质量发展大会在京举行，专家学者就新产业发展相关问题进行了深入讨论，并发表了观点。

国家发改委原副主任、中国国际经济交流中心常务副理事长张晓强表示，我国数字经济近年来取得显著发展成效，5G+工业互联网、智能交通以及远程教育、远程医疗养老、智慧城市等多个领域未来将拥有更广阔发展空间。当前，要进一步完善数据基础制度建设，营造良好数字生态，以新发展理念进一步推进新型基础设施建设。当前，北京数字经济产业走在全国前列，未来将成为新一轮京津冀产业高质量发展新引擎。

中国工程院院士、中国科学院计算技术研究所研究员倪光南表示，今后中国RISC-V（开源指令集架构）能否跻身于世界主流CPU行列，关键取决于其生态。未来中国应积极与世界协同，共同推进RISC-V人才培养、打造繁荣发展的良好生态环境，为全球芯片产业发展贡献中国力量。

机器人技术与系统全国重点实验室副主任、中国人工智能学会智能机器人专业委员会主任、哈尔滨工业大学教授付宜利表示，未来二三十年年或者五十年对经济发展起促进作用的或许是人工智能机器人，人形机器人可以带来上下游产业链发展，可以说是制造业基础再造的抓手之一。他表示，机器人发挥在那的趋势就是协作共融和智能，机器人将来要走进千家万户，机器人要跟机器人进行交互，机器人要跟人类进行交互，机器人将成为社会中的一分子，而其代表是手术机器人和人形机器人。

在“数智化助力乡村振兴”话题讨论中，原国家环保部总工程师，中华环保联合会副主席杨朝飞表示，以生态文明赋予乡村振兴，更要大力推动科技创新，逐步实现数智模式，生态文明建设与乡村振兴的协调发展，是兼顾我国乡村生态环境治理及乡村地区经济发展的重要举措，是解决乡村地区生态环境治理与经济发展间矛盾的必要方法，是美丽乡村的重要途径。

原农业部党组成员、总经济师，中国农村合作经济管理学会理事长毕美家表示，我国数字农业已经具备了较好的发展条件，但在发展过程中仍然存在涉农数据信息资源共享机制不完善，数字农业技术创新水平不够高，数字农业技术与农业全产业链深度融合不够充分等等问题，另外我国农业分布广，地域差别大，每个地方有其特殊性。数字农业的实践需要根据本体农业地域特点，产品特点以及生产力和劳动力发展水平而分类分布实施。

(责编：申佳平、吕骞)

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