人民网北京11月27日电 （记者孙博洋）11月25至26日，以“推进新型工业化 培育新质生产力”为主题的2023（第八届）中国制造强国论坛在河北保定举行，各界专家学者就中国制造业发展趋势进行了深入探讨。

论坛上，中国工业经济联合会会长、工业和信息化部原部长李毅中表示，对于新型工业化的认知要进一步深化，推进新型工业化是光荣而艰巨的历史使命，是中国制造业应该承担的政治、经济、法律责任和社会责任。

中国国家创新与发展战略研究会学术委员会常务副主席黄奇帆表示，要着力推进生产性服务业，使其比重到2035年有所提高，中国式现代化的目标一定能实现，制造强国的目标也一定能实现，新的生产力内涵会更加丰富和现代化。

中国发展研究基金会理事长、国务院发展研究中心原副主任张军扩表示，不论是区域发展竞争还是国际发展竞争，最根本的就是营商发展环境。他表示，要持续努力，不断形成和巩固在全球具有竞争优势的发展环境，以自身环境的确定性应对外部环境的不确定性，这样就不仅能够为制造业的高质量发展奠定基础，也能够在激烈的国际竞争中立于不败之地。

中国工程院院士、原副院长、国家新材料产业发展专家咨询委员会主任干勇表示，我国在智能制造装备产业关键环节取得了重大突破。我国科技水平从追赶到跟跑、并跑、领跑，在工业和信息化深度融合下，在大国重器和超大工程建设方面，中国在人类历史上留下了一道永久的、靓丽的工程风景线。

(责编：申佳平、吕骞)

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