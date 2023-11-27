人民网记者 车柯蒙

初冬时节，湖南一家新材料科技有限公司的生产车间里忙而有序，工人们正熟练运用DCS控制系统、质量管理系统等软件对产品进行加工、检测和整装。

“近年来，公司加快智能化、自动化生产步伐，企业研发投入也不断增加。在税务部门精准辅导下，公司今年及时享受到研发费用加计扣除减免241.5万元，有了更多的流动资金进行新工艺新设备的研发，预计今年的生产自控投用率达90%以上。”在该公司财务负责人杨超看来，税收优惠政策正是企业加大研发投入的“动力燃料”。

当前，由互联网、大数据、云计算等新技术带来的智能产业、数字经济蓬勃发展，企业正不断增强自主创新能力提高以适应新型工业化发展要求。

在湖南，税务部门充分发挥税收职能作用，针对企业涉税需求开展税费政策辅导，通过落实退减缓税政策打好支持企业科技创新“组合拳”，助力企业加速布局新型工业化发展战略，在创新研发的赛道上跑出“加速度”。

数据显示，今年1至9月，湖南省制造业行业累计新增减税降费及退税缓费92.3亿元。与此同时，今年前三季度，全省高技术产业投资同比增长3.8%，技术合同成交额增长80.5%；高技术制造业增加值占规模工业比重12.6%，比上半年再提高。

“企业要发展，必须不断自主创新技术和产品，才能在市场竞争中把握主动权，而敢于创新的背后是税惠政策的大力支持与营商环境的持续向好。”湘潭宏大真空技术股份有限公司总经理黄乐认为，税务部门在落实税惠政策、优化办税流程、助企纾困解难等方面的精细服务，让企业发展更有底气。

黄乐表示，今年来，税务部门积极探索新时代“枫桥经验”的税务实践，精准落实各项税费优惠政策，创新推出“预约办税服务”和“远程帮办服务”，推动纳税服务从“最多跑一次”向“一次也不用跑”升级。今年前三季度企业累计享受研发费用加计扣除优惠1900万元，使企业有更充裕的资金投入产品和工艺的研发创新。

记者了解到，为护航企业在新型工业化道路上行稳致远，湖南税务部门持续优化税费服务举措，高效完成64批次税费优惠政策推送任务，惠及纳税人缴费人1555.61万户次。同时，通过税收大数据识别分析，根据企业自身属性和生产经营情况，有针对性地梳理企业可享受的税惠政策，并“一对一”“面对面”开展全流程辅导，推进“政策找人”更加精准，落实税惠红利更加高效。

新型工业化越是向前发展，越需要凝聚更多合力。今年来，湖南省税务局不断深化税费精诚共治内容，与省外汇管理局签署《监管信息互通合作备忘录》，构建“资源整合、力量聚合、职能融合”合作新模式，多部门合力防范化解风险，提升管理精度；推出深化税务工商联“税商”协作10条，在制定政策措施听取意见建议、联合开展调查研究问计问需、“税商”合力宣传政策等方面助力民营企业高质量发展；联合省商务厅向外资企业和项目提供“税路通·湘连企”品牌服务，帮助企业快速办理跨境资产重组、单边预约定价安排、境外投资者再投资递延纳税等重大税务事项。

“服务新型工业化发展是税务部门的职责所在。我们将主动对接企业发展需求，以更大力度、更快速度、更高精度落实税费优惠政策，‘政策找人’制导更精准、‘税惠红利’释放更充分。”湖南省税务局党委书记、局长曾光辉表示，将持续提升税收服务新型工业化发展的能力和水平，为加快实现“三高四新”美好蓝图贡献税务力量。

(责编：申佳平、吕骞)

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