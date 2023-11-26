王胜强

走在河北保定高阳县城街道上，道路两旁随处可见纺织企业牌匾，彰显着这座冀中平原县城与纺织的密切联系。有着400余年纺织史的高阳，继获得“中国纺织之乡”“中国毛巾·毛毯名城”“中国家纺(毛巾)研发基地”等名片后，其毛巾纺织产业集群入选2023年度全国中小企业特色产业集群名单，2022年底产值达530亿元。近日，本报记者通过实地调查，看高阳县如何推进融通发展，构建特色鲜明、结构优化、规模较大、知名度高、竞争力强的毛巾纺织产业集群。

智能生产

洗手消毒，戴好头套，穿上鞋套，穿过风淋室，一系列准备工作完成后，记者走进河北宏润新型面料有限公司无纺布生产现场，高大宽敞的钢架结构厂房中，一条70余米长的现代化、智能化生产线映入眼帘。伴随着机器运转发出的“隆隆”声，纤维在经过开清、梳理、水刺、烘干、卷绕等工序处理后，变成一卷卷水刺非织造无纺布，整个生产流程全部自动化操作。

“这是今年新上的设备，生产的高端水刺非织造无纺布没有传统的织造过程，是将纤维原料梳理后，由高压微细水流刺结而成，柔软透气，耐腐防菌，吸水性低，广泛应用于医疗、建筑等领域。”生产线负责人李春苗边走边介绍，生产线依托5G、大数据、物联网、3D数字建模等技术，构建可视化MES管理系统，实现订单、工艺、质量、设备、能耗等的一体化和可视化管理，年生产能力是普通生产线的3倍。

随后，记者又来到高阳县保定图强纺织股份有限公司。该公司通过数字化改造，实现了车间管理的信息化、柔性化和智能化。“数据采集与监视控制系统平台自动排产、计划生成、任务下达和工资核算由一屏呈现，一指下令，‘傻瓜式’操作。”公司经理韩伟说，车间数字化改造后，人均日产水平从1100元提高到1300元，产品升级周期缩短12%，产品不良品率降低7%，单位产值能耗降低4%。

高阳县上线了毛巾纺织集群数字化工业互联网平台，通过数字链接全产业链，实现集群产供销一体化协同协作，目前共上线企业300多家，深度合作企业200多家，链接企业产能设备1.5万台、成品库存41.91亿件；推进企业数字化车间改造，建成4个省级数字化车间，引入企业数字化业务信息系统，生产效率提升20%，运营成本降低15%。

“数字化转型让传统纺织业脱胎换骨，实现了对生产设备运行状态的全程监控，提高了企业运转效率和企业间协同效率，降低了原料采购成本，拓宽了销售渠道。”高阳县工业和信息化局局长胡常路说。

生态印染

高阳县紧邻雄安新区，地处白洋淀上游，是雄安新区生态安全的重要屏障。纺织业的印染环节会产生大量污水，要生存发展，首先得解决环保问题。

在河北宏润新型面料有限公司印染车间，宽敞干净的厂房内，一排排染色机正在有序工作，随着机器的“嗡嗡”声，纯色棉布经过预处理后进入下一道工序，整个车间看不见污水，闻不到异味。

“是不是和想象中的纺织印染不一样？”厂区负责人王志恒说，现在染色机里使用的水全部来自循环经济园区内的污水处理厂，是深度处理后的再生水。使用再生水不但节约水资源，而且由于水质相对稳定，产品着色效果更好。

近年来，高阳县加大污水处理力度，从2008年开始经过三次提升改造，建成了目前河北省最大的县级污水处理厂。“现在厂区日处理污水能力达到26万吨，转化再生水6万吨，实现了纺织企业污水和城区居民生活污水同步处理，出水水质达到大清河流域排放标准，确保不让一滴污水流入白洋淀。”污水处理厂负责人边立坡从设备中接出一杯水，水质清澈，没有异味。

“我们通过超滤和反渗透技术，把污水中的悬浮物等杂质去除掉，转化为再生水，然后通过管道输送给本地的印染企业，不仅实现了水的循环利用，每年还可节省地下水近2000万吨。”边立坡说，依托再生水技术，高阳县实现了工业用地下水零开采，印染废水零污染及污水零排放。

目前，高阳县建成了纺织印染、污水处理、热能回收、再生水利用、集中供热、余热发电、渣灰制砖“七位一体”的循环经济产业链，今年将42家印染企业迁入循环经济园区。“园区采取供地自建厂房+租购标准化厂房+污水统一预处理的模式，打造生态印染产业园，建立统一管理运营、统一规范监测、统一智慧管控的数字化平台。”高阳经济开发区党工委副书记时毅恒介绍，目前园区整合印染企业产能42.3万吨，产值可达21.63亿元，实现了绿色发展。

产销成链

记者采访时，正值“双11”前后。在高阳县三利集团毛巾项目部电商仓储中心内，接单、打单、拣货、复核、打包、称重、发货……工作人员正在分拣商品，整装待发的货物码放整齐，忙碌的快递车来来往往。“我们在京东、天猫、拼多多等平台开设了店铺30多家，产品涉及毛巾浴巾、床上用品、婴童系列产品等，同时开展直播带货业务。”三利集团毛巾项目部负责人邓章强说。

随着信息化和品牌化发展，高阳毛巾纺织产业从线下生产端向线上销售端延伸，加快发展电商创业孵化基地，为入驻基地的企业提供基础设施、电商培训、创业辅导、法律咨询、仓储物流等服务。“以县内三家创业辅导基地为载体，全县共孵化电商企业200多家。目前全县共有淘宝镇3个，淘宝村5个，电商店铺5000余个，有3000余家厂商开展直播带货业务，纺织产品线上月销量达1600万多件。近1100家纺织企业建立了营销网站，近百家外贸出口企业在境外建立了销售平台。”高阳县商务局局长董峰说。

高阳县还注重打造完整安全、配套度高的产业体系，形成了链条全、规模大、品类多的毛巾纺织产业集群，构建了集“纺纱、织造、印染、后整、销售”于一体的完整产业链条，拥有从纺织原材料、织机、配件供应到设计研发、质量检测、物流配送的配套体系，产业链配套率达89%。“上游龙头企业宏润公司向高端纱线面料延伸，为集群保障原材料供应。高阳纺织商贸城、众旺跨境电商孵化基地等为企业提供原材料和成品的集中采销服务。”胡常路说。

目前，高阳已成为全国最大的毛巾生产基地，拥有纺织企业上千家，其中产值过亿元企业20家，规上企业116家。有纺织专业村158个，各类纺织机械3万余台(套)。拥有全国最大的毛巾专业批发市场——高阳纺织商贸城，年产“三巾”35万吨、毛毯2600万条，全国市场占有率达40%。

“我们聚焦打造千亿元级纺织产业集群目标，坚持数字赋能、场景应用、院地合作、科研攻关，全力建设现代化产业体系县域标杆。”高阳县委书记蒋东方说。

(责编：王震、李楠桦)

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