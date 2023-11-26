童 政 夏先清 杨子佩 吴陆牧

今年以来，各地各部门坚持以高质量项目为引领，持续优化投资结构，发挥项目建设在稳增长、扩投资、增动能中的支撑作用，一批重大项目正加速落地，推动经济高质量发展。

超前谋划储备

从8月份起，广西创新开展重大项目“审批直通车”活动，推行靠前服务、集中会审、联评联审，累计开展9次活动，共对接项目240多项，涉及项目总投资约4300亿元，推动中石油广西石化炼化一体化、环北部湾水资源配置工程等373个重大项目实现开工，计划总投资超4600亿元。

“广西今年已印发3批次自治区重大项目方案，统筹推进重大项目近2900个，总投资约5万亿元，较去年增加4900亿元。按照预备、新开工、续建、竣工投产项目，广西分类明确重大项目年度建设进度目标任务，推动形成储备一批、开工一批、建设一批、竣工投产一批的良性循环格局。”广西壮族自治区发展改革委副主任莫前锋说。

截至目前，广西重大项目库共储备“十四五”重大项目7600多个、总投资约10万亿元，其中已储备立项的计划开工项目1800多个、总投资超2万亿元。

近日，山东、河南省政府共同签署的《关于加强交通互联互通 服务支撑黄河流域生态保护和高质量发展的合作协议》提出，加快鲁豫省际高速铁路规划建设。两省将配足配强力量，共同强化鲁豫省际高速铁路网规划衔接，做好省际铁路项目谋划储备。

今年前三季度，重庆市级重点项目共完成投资3584亿元，投资进度81.4%。据介绍，重庆锚定市级重点项目年度建设目标，强化要素保障，着力监测调度，推动项目加快投资放量。一批规模体量大、带动效应强的项目陆续开工、竣工，为重庆经济稳进增效注入强劲动力。

项目建设提速

广西日前出台提速重大项目建设扩大有效投资10条措施，突出抓好总投资50亿元以上重大项目、自治区领导联系(督导)重大项目和国家“十四五”规划102项重大项目等，以项目清单化提速重大项目建设。西部陆海新通道骨干工程平陆运河、华谊钦州化工新材料一体化基地等项目建设进度不断加快，贵阳至南宁铁路、比亚迪南宁新能源电池等171个项目竣工投产，比去年同期增加42个。

近日，位于重庆两江新区的信质集团新能源汽车电机定转子总成项目办公楼正式封顶。作为重庆市级重点项目，该项目竣工投产后，将成为年产300万台新能源汽车驱动电机研发生产基地，为重庆建设世界级智能网联新能源汽车产业集群提供重要支撑。两江新区经济运行局局长范宇说，辖区内的大地(国际)生命科学园二期厂房等一批重庆市级重点项目都在抢进度、赶工期，把项目工期往前赶。

“今年以来，各领域市级重点项目坚持清单管理、上下联动、挂图作战，前三季度共有91个项目顺利竣工，同比增长9.6%。”重庆市发改委相关负责人说，这批竣工项目涉及电子产业、材料产业等30个行业类别，短期内创造需求，中长期形成供给，对相关行业高质量发展具有重要支撑作用。

前三季度，重庆科技创新领域项目共完成投资72亿元，投资进度达102.3%，提前完成年度计划投资目标。

落实效果明显

今年以来，为进一步畅通西部陆海新通道，广西统筹布局铁路、公路、水路、航空等基础设施建设，服务“一带一路”建设的综合立体交通运输网络加快构建。由中交一航局投资建设的百色北环高速项目，路线全长52.589公里，今年前10月累计完成施工产值24.71亿元。项目建成后将进一步完善广西高速公路网，对于振兴左右江革命老区、打造西南中南地区开放发展新的战略支点具有重要意义。

10月28日，随着G6688次列车从濮阳东站出发，驶向南乐站方向，新建济郑高铁濮阳至鲁豫省界段正式进入试运行阶段，标志着济郑高铁河南省境内全线开通运营进入倒计时。“在河南省现有的高铁网中，时速达350公里的高铁里程为1925公里，占全国的29%。中原地区米字形高铁率先建成，且国内运行速度最快的高铁占比最大，这些都为人员流动特别是中高端人才资源优化配置提供了前所未有的支撑条件。”河南省委咨询组研究员、河南省社科院原院长张占仓说。

在重庆高新区，国际人才社区一期工程已经完工，二期工程正在有序推进中。“国际人才社区整体总投资约50亿元，分两期建设，建成后将成为西南地区具有代表性的高端人才社区，为高层次人才提供高品质居住体验。”重庆高新区改革发展局党组书记、局长林莉介绍，截至10月底，中科院重庆科学中心一期、科学谷一期、科学城生态水系示范工程项目一期等31个重点项目已经完工。

(责编：王震、李楠桦)

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