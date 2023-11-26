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国家数据局：研究实施“数据要素×”行动

2023年11月26日08:41 | 来源：新华网
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　　新华社上海11月25日电（记者龚雯、严赋憬）国家数据局局长刘烈宏25日在上海表示，国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用，与相关部门一道研究实施“数据要素×”行动，从供需两端发力，在智能制造、商贸流通、交通物流、金融服务、医疗健康等若干重点领域，加强场景需求牵引、打通流通障碍、提升供给质量，推动数据要素与其他要素相结合，催生新产业、新业态、新模式、新应用、新治理。

　　在上海举行的2023全球数商大会开幕式上，刘烈宏表示，近年来，在各方大力推动下，我国数据产业快速发展。据上海数据交易所研究，从2013年至2023年，中国数商企业数量从约11万家增长到超过100万家。

　　据介绍，通过在各行业、各领域加快数据开发利用，能够提高各类要素协同效力，找到资源配置最优解，突破产出边界，创造新产业、新业态，实现推动经济发展的乘数效应。

　　在刘烈宏看来，数据要素乘数效应的具体表现为：一是以协同实现全局优化，提升产业运行效率，增强产业核心竞争力。二是以复用扩展生产可能性边界，释放数据新价值，拓展经济增长新空间。三是以融合推动量变产生质变，催生新应用、新业态，培育经济发展新动能。

　　刘烈宏表示，希望数商积极关注并积极参与后续将推出的“数据要素×”行动中去，让数据供得出、流得动、用得好，促进我国数据基础资源优势转化为经济发展新优势，推动数据在不同场景中发挥出千姿百态的乘数效应。

　　2023全球数商大会以“数联全球、商通未来”为主题。本次大会上，数据要素市场发展指数发布、国际数据合作暨国际数据产品集中挂牌、数据要素市场“可信通”计划启动等一系列活动相继举办。

(责编：王震、李楠桦)
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