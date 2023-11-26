温竞华、严赋憬、张璇

在机器狗“导游”的引导和讲解中参观展览，用数字人民币支付1元购得现磨咖啡，参与场馆打卡活动领取限量数字藏品……正在杭州举办的第二届全球数字贸易博览会上，数字化的生活消费和公共服务体验随处可见。

随着数字技术全面融入生产生活，数字贸易点亮人们的美好生活，也成为我国塑造发展新优势、提升全球竞争力的重要引擎。

数贸会上买卖的是啥？

“数字技术的快速发展让人惊叹，这就是未来的模样！”在数贸会万事利丝绸智能设计体验区，来自意大利的参会嘉宾韦内齐亚诺刚刚AI定制了一条带有杭州文化元素的专属丝巾，一旁的数字化绿色印染设备即刻开始生产，最快2小时她就将拿到这件精美又环保的丝巾成品。

作为数字经济时代蓬勃兴起的新贸易形态，数字贸易分为两种形式，一种是数字交付贸易，交易的是数字技术、数字服务、数字产品和数据；另一种是数字订购贸易，即通过跨境电子商务平台达成的货物和服务贸易。

第二届全球数字贸易博览会上展出的带电作业机器人。新华社记者徐昱 摄

全球50个大模型同台竞技，展示在教育、医疗、办公等领域的最新应用；无人驾驶、人机交互等技术成果探索未来生活的更多可能；基于脑机接口技术的仿生假肢、应用全息影像技术的陪伴数字人等产品，传递着前沿科技的民生温度……

汇聚800多家数字贸易企业，100余项成果首发首秀首展——数贸会上的火热景象，是我国数字贸易规模不断扩大、牵引力不断增强的一个缩影。数据显示，2022年，我国可数字化交付的服务贸易规模达2.5万亿元人民币，比2018年增长78.6%，位列全球第五。

专精特新“小巨人”企业申昊科技的展台上，一台高举双臂的配网带电作业机器人吸引不少采购商上前询问，这款集成多项数智技术的新产品即将进入市场。“去年我们在首届数贸会上谈成了不少销售订单，很期待今年的表现。”企业研发中心总监杨子赫说。

商务部日前发布的《中国数字贸易发展报告2022》指出，数字贸易正带动全球产业链供应链价值链加速整合优化，大幅降低贸易成本，为全球经济恢复增长注入新动能。

数字消费你参与了吗？

结束了一天的工作，不想做饭，智能厨灶为你自动烹饪美味菜肴；打开手机，随时随地与虚拟人私教来场口语对话练习；学习累了，和AI下棋机器人切磋一把……

数贸会上的种种场景，正成为越来越多消费者的真实生活。数字技术加持下，不断丰富的消费业态和应用场景给人们的消费习惯、生活方式带来巨大改变。

菲律宾的凤梨、印尼的山竹、智利的车厘子……走进新零售企业盒马的数贸会体验店，来自世界各地的新鲜水果正在等待顾客挑选。全球供应链布局的背后，是“数字经济+零售”的数实融合实践。

在第二届全球数字贸易博览会上，观众体验与穿戴智能仿生手的参展人员握手。新华社记者刘岭逸 摄

数字技术与实体经济的深度融合，推动着传统产业转型升级、提质增效；与此同时，在数字产业化和产业数字化的进程中，新产业、新业态持续涌现。

在趣链科技展台，企业市场总监王爽向记者介绍了区块链技术的民生应用：“拥有分布式存储和可追溯的优势，区块链技术更好保障了数据的安全性和唯一性。”

在数字贸易新赛道上，越来越多的创新创业主体快速成长。截至2022年，中国市值超10亿美元的数字贸易企业已超200家。

“‘新兴产品服务’是全球数字贸易发展的一大特点。”浙江大学国际联合商学院院长贲圣林认为，服务型的数字贸易能打破物理空间的限制，有望形成更快更好的发展势头。

数字贸易创造多重商机

“数贸会刚开幕半天，就有上百名客商来我们这里咨询入驻。”拉美电商平台美客多中国区市场公关负责人张超告诉记者，中国的商品颇受拉美消费者青睐，企业正积极为中国卖家提供一站式出海方案，已累计服务数万名中国卖家。

中国－东盟特色商品汇聚中心的展台上，越南咖啡豆、印度尼西亚香草荚等东盟国家特色商品引人注目。该平台国际市场总监张奕文说：“我们从中国－东盟博览会上了解到许多国家的展商迫切想要进入中国市场的意愿，依托位于广西南宁的物流园，搭建了跨境电商平台，已有近4000种商品入驻。”

第二届全球数字贸易博览会上的智慧东盟数字贸易成果展。新华社记者徐昱 摄

两个数字平台，一个向外，一个向内，凸显出数字贸易正在创造多重商机。

《中国数字贸易发展报告2022》显示，2012年至2022年，全球可数字化交付服务出口年均增长6.1%。2022年中国可数字化交付的服务进出口额同比增长3.4%，规模再创历史新高。

“数字贸易的发展前景广阔，为全球经济增长注入新动力。”拼多多高级副总裁文学认为，随着物流、支付体系的不断完善，未来跨境电商将更注重综合化发展，为海外消费者、商家提供综合性服务，助力企业开拓多元化国际市场。

当前，数字贸易已成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。中国信息通信研究院副总工程师何伟说，面对全球数字经贸发展不均衡、贸易保护主义回归等挑战，亟需加快构建包容性数字规则体系，不断拓展普惠数字经贸网络。

商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文表示，下一步，商务部将会同相关部门和地方，秉持开放合作共赢的发展理念，建立健全数字贸易促进政策，营造良好的数字营商环境，深化国际交流合作，推动数字贸易改革创新发展。

(责编：王震、李楠桦)

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