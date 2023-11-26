刘慧

中国证券投资基金业协会近日发布修订后的《基金从业人员管理规则》及配套规则和《证券期货经营机构投资管理人员注册登记规则》。对于行业机构和从业人员来说，有关自律规则的升级将带来哪些新变化？

中基协官方微信号截图

变化一：基金从业资格取得方式拓展为五种

一是基金从业考试。按照所从事的业务类型通过相应考试科目。

二是资格认定。通过证券从业资格的人员或者具备境外相关从业资质的境外人员，豁免基金从业考试专业科目。

三是从业经历认定。具备10年以上证券、基金、金融、法律、会计等工作经历的私募股权（含创投）基金管理人的高管人员，豁免基金从业考试全部科目。

四是“学历认定+考核”。获得国家教育部门认可的全日制本科及以上学历的人员，豁免基金从业考试全部科目。相关人员在申请注册从业资格前，应当通过所在机构或者符合条件的地方基金业协会等协会认可的其他机构组织的应知应会考核。

五是“专项培训+考核”。前期在“专项培训+考核”试点中已经取得临时从业资格的部分商业银行基金销售人员，临时从业资格到期并完成30学时后续职业培训后可申请将临时从业资格转为基金从业资格。

通过从业经历认定及“学历认定+考核”的方式豁免基金从业考试全部科目的人员，自从业资格首次完成注册之日起的60日内，应当完成不少于15学时的后续职业培训，其中职业道德方面的内容不少于5学时。

中基协表示，将根据社会及行业需要，制定年度考试工作计划。具体考试安排请关注协会官网发布的考试公告。据悉，今年12月的基金从业考试正在筹备中。

变化二：对违反规则的有关行为惩戒措施升级

从业人员违反执业行为规范的，协会将视情节轻重，对其采取谈话提醒、书面警示、要求参加合规教育等自律管理措施，或者警告、行业内谴责、公开谴责、不得从事相关业务、加入黑名单、取消基金从业资格等纪律处分措施。

对于未按要求履行从业人员管理主体责任的机构，协会将根据具体情形并视情节轻重，对其采取谈话提醒、书面警示、要求限期改正等自律管理措施，或者警告、行业内谴责、公开谴责、限制相关业务活动等纪律处分措施。同时，协会将按照有关规定，严肃处理直接负责的主管人员和其他直接责任人员。

变化三：加强了对投资管理人员的自律约束

中基协表示，《证券期货经营机构投资管理人员注册登记规则》由基金经理注册登记规则升级而来，主要从四方面加强了对投资管理人员的自律约束。

一是将证券期货经营机构中从事私募资产管理或投资管理的投资经理等纳入了自律规则适用范围，对证券期货经营机构的投资管理人员实施了全口径执业行为自律管理。二是细化了投资管理人员任职条件、办理流程、办理材料等注册登记要求，从入口端强化机构及投资管理人员服务长期资金的能力。三是强化了对投资管理人员流动的合理性、平稳性要求，加强对募集期、封闭期、管理现有已成立公募基金产品未满1年等情形下基金经理的离任及变更管理要求，更好地维持产品投资运作的稳定，保障份额持有人合法权益。四是进一步明确了机构在有关投资管理人员的制度建设、流程办理、日常管理等方面应当承担的职责，压实机构主体管理责任。

具体看，投资经理任职要具备基金从业资格，满足对投资管理、投资研究等业务经验的年限要求且最近1年在金融机构从事有关工作，符合诚信合规有关要求，并且通过了协会组织的基金经理证券投资法律知识考试。管理养老目标基金、REITs基金等特殊产品的，在满足前述要求的基础上，还应当具备对应的从业经验或者投资业绩要求等。

此外，聘任、解聘基金经理，应当及时办理基金经理任职注册和离任注销。调整基金经理管理的公募基金产品或者安排基金经理兼任私募资产管理计划投资经理，应当及时办理基金经理变更备案。

(责编：王震、李楠桦)

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