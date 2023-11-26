产业更强，城市更新，生活更美。近两年来，为建设现代化、国际化美丽省会城市，河北省石家庄市加快构建现代产业体系，深入实施城市更新，有效增进民生福祉，城市“蝶变”升级不断开创新局面、展现新画卷。

千亿集群 强壮产业“筋骨”

初冬时节，走进石药集团智能制造灯塔工厂项目施工现场，处处可见一派繁忙景象。目前项目已实现主体封顶，外装和产品规划设计正有序推进。“这一项目以生产创新药为主，将成为石药集团新药品种产业化的重要基地。”石药集团工程管理中心高级总监王建明说。

天气寒意渐浓，石家庄项目建设热度不减。今年石家庄安排省、市重点建设项目439个，总投资超4236亿元，年度预计投资1083亿多元。

锚定经济总量过万亿元发展目标，石家庄市将生物医药、新一代电子信息产业确定为率先突破的两大主导产业，同时大力发展先进装备制造、现代食品和现代商贸物流产业，全力打造五大千亿级产业集群，推动现代产业体系加快构建。

通过延链补链强链，一个具有较强市场竞争力的生物医药产业集群快速崛起。目前，石家庄以高新区为重点，以经开区、栾城区、赵县、晋州市为配套的区域产业布局，形成了以生物技术药物为引领、化学药为主体、现代中药为特色、高端医疗器械为补充的生物医药产业体系，涵盖了研发、生产、流通、配套服务等产业链条。

在鹿泉区、正定县等区域，新一代电子信息产业集群日趋壮大，吸引越来越多上下游企业落地。先进装备制造产业“成色”越来越足，加速迈向价值链高端；现代食品产业、现代商贸物流产业加快发展……在龙头企业带动下，石家庄五大产业集群蓬勃发展，现代产业体系的“四梁八柱”日益稳固。

深度更新 扮靓城市“颜值”

遛娃逛街、聚会品茗、追寻工业文化印记……今年国庆节，位于石家庄市和平东路的石美集城市微度假中心投入运营，市民曾经熟悉的石煤机老厂区以原有6座旧厂房为载体，将场景、风貌、业态等进行整体打造，实现了从废弃工业厂址到城市微度假区的华丽蜕变。

“这里定位为一个传承城市历史文脉、融合省会城市人文、创意时尚都市生活和可持续发展的城市微度假中心。”石家庄城发投集团相关负责人说，“石美集”既有石煤机老厂区的谐音，又蕴含打造美好生活体验区域之意。

和平东路沿线曾是钢铁厂、制药厂、机械厂等集聚的工业地带，随着城市发展，一些工业企业退城搬迁。石家庄依托旧厂区承载的工业历史文化和城市记忆，努力变“工业锈带”为“生活秀带”。

石煤机老厂区的“蝶变”是石家庄深入实施城市更新，塑造城市品质形象的一个缩影。近两年来，石家庄谋划实施了高铁片区、太平河片区、和平东路片区等69个城市更新项目，总投资超过3200亿元。城市更新中，存量土地优先用于补充公共服务设施，做到“还空间于城市，还绿地于人民，还公共服务配套于社会”。

石家庄正变得越来越漂亮。今年10月，石家庄北三环市政化改造项目中的2万吨跨铁路桥成功“转身”，畅通城市交通循环再下一个“关口”。高铁片区中央绿色体育公园4座大型独立运动场馆建成开放，塑造了体育运动与绿色生态相结合的公园城市运动新场景。

优化服务 提升民生“温度”

不用辗转到外地就医，在家门口就能享受北京专家优质医疗服务，这对患者而言是一件幸福的事。不久前，看到父亲顺利完成手术，石家庄市民张洪波悬着的心落了下来。

张洪波的父亲被查出患有胸腹主动脉瘤，需要尽快手术。听说北京大学人民医院石家庄医院就有北京专家出诊，一家人慕名而来，患者很快顺利完成手术。

优质公共服务寄托着市民对美好生活的向往。2022年以来，北京大学人民医院石家庄医院、首都儿研所附属儿童医院石家庄医院和天津中医药大学第一附属医院石家庄医院先后挂牌，合作医院之间运营管理、诊疗服务向同质化迈进。

近年来，石家庄市把群众“急难愁盼”抓在手上，不断破解民生难题，增进民生福祉。

建设113个“一刻钟便民生活圈”，让生活更加便捷舒适；全市普惠性幼儿园覆盖率达90.21%，二环外规划建设多所优质高中学校，让更多孩子享受优质教育资源；谋划建设上百公里环城绿道，打造群众休闲散步好去处……

一项项民生工程背后，是细致入微的人文关怀。奋力前行的石家庄，正不断续写高质量发展新答卷，提升人民群众的“幸福指数”。（记者李凤双 闫起磊 齐雷杰）

(责编：王震、李楠桦)

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