刘杨 程迪

清晨，64岁的江西省赣州市安远县护林员龚隆寿穿过三百山上蜿蜒崎岖的山路，一头扎进密林，开始一天的巡护工作。这片林木涵养下的水土是东江源头之一。

东江发源于赣州南部，是广东部分地区居民的主要饮用水源。

东江离龚隆寿家门口只有数公里。40多万亩的管护面积，穿破了100多双鞋子，巡山总里程超过12万公里……这是龚隆寿护林生涯交出的成绩单，也是近年来东江源头生态保护的生动缩影。

为确保下游民众喝上放心水，数十年来，在江西东江水源区，各地纷纷强化环境治理和生态修复，如寻乌县开展非国有商品林赎买试点；定南县采取PPP模式，探索“政府主导、农民主体、社会资本”参与的农村生活环境治理新模式；安远县全面实行“三禁三停三转”举措……

赣州市安远生态环境局局长胡长春介绍，当地对森林资源禁伐、河道水库禁渔、矿产河砂禁采；停批污染项目、关停污染企业、叫停污染行为；低产林转产、粗放型生产方式转变、资源消耗型企业转型。据不完全统计，安远县因各类资源限制开发，县财政收入每年减少5亿元以上，先后关闭对环境有破坏、有污染的企业和淘汰落后生产工艺企业500余家，拒绝相关投资项目超150亿元。

“虽然眼前利益的一时牺牲，延缓了经济发展，但换来的是东江碧水的源源南流。”安远县委书记杨有谷说，以安远县为例，目前全县森林覆盖率达82.72%，东江流域3个地表水考核断面水质均提升到Ⅱ类及以上标准。

东江流域上下游逐步建立起“成本共担、效益共享、合作共治”的流域保护和治理长效机制，流域上下游的环境治理从“你污染，我受害”开始转变为“你保护，我补偿”。

2016年10月，赣粤两省签订首轮《东江流域上下游横向生态补偿协议》，正式启动东江流域生态补偿试点工作。在首轮生态补偿成效显著的基础上，两省于2019年底签订第二轮协议。

赣州市生态环境局数据显示，协议签订以来，东江源区获得中央奖补资金15亿元，广东省横向补偿资金6亿元，江西省财政配套安排6亿元，共下达东江源区补偿资金27亿元，截至目前共支持了169个项目建设。通过这些项目的实施，源区生态环境得到明显改善，东江流域出境水质保持100%达标。

在此基础上，赣粤两省今年6月签订第三轮东江流域横向生态补偿协议，补偿资金用途从专项用于东江源头水污染防治和生态环境保护等工作，调整为支持赣州市用于流域生态环境保护和经济社会发展。

在履行生态补偿协议的过程中，东江源区也在探索一条绿色发展之路。

冬日暖阳里，三百山景区思源宝鼎前，大批来自粤港澳大湾区的游客拍照打卡，开启“溯源”之旅。“今年以来，以三百山为主体的景区旅游产业综合收入超25亿元，带动周边200多家农家乐和民宿协同发展。”三百山景区管委会副主任唐菊说。

不仅是安远县，在东江源区，多地生态优势加速转变成经济优势。寻乌县利用矿区整治土地种植油茶、竹柏、百香果、猕猴桃等经济作物；定南县凭借生物质发电等技术，开发出一整套现代循环农业体系，仅有机肥一项便可创造上亿元的产值……

“随着东江源区环境整治成效逐渐显现，源区各地通过转产、转型、转变，‘转’出一条发展新路，带来的将不仅仅是经济效益的显著提升，更重要的是生态文明保护成果的持续巩固。”江西省生态环境厅党组书记余正琨说。

新华社南昌11月25日电

(责编：王震、李楠桦)

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