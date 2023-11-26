央视网消息：中国空间站每天绕地球飞行16圈，每1.5个小时就转一圈，在空间站的1天中就能看到16次的日出和日落，大概这是辽阔的宇宙赠予航天员们的独特浪漫。透过中国空间站的舷窗，仰望星河灿烂、俯瞰人间烟火。

自10月26日神舟十七号航天员乘组进驻中国空间站，至今已经过去了将近一个月的时间，目前，中国空间站组合体状态和各项设备工作正常、运行稳定。一个月来，航天员汤洪波、唐胜杰和江新林的状态如何？承担的各项空间科学实验和试验任务推进如何？生活上有哪些趣事和我们分享？带着这些问题，一起进入今天（11月25日）的特别关注。

开展下肢运动学测试等一系列航天医学实验

太空出差，工作自然少不了，近日，中国载人航天工程办公室更新发布了天宫TV，航天医学领域多项实验都在进行中。

神舟十七号航天员乘组入轨后，开展了一系列航天医学实验。三名航天员密切协作，进行了下肢运动学测试实验，以研究航天员在失重环境下的运动生物力学特征。

航天医学实验，作为空间应用的重要领域，主要研究解决制约人类长期航天飞行的主要医学和人因问题，并充分利用太空特有环境，为研究大众健康问题、加深对人体生命现象和人能力特性的理解提供独特平台与模型。

航天员在完成跑步状态下的实验后，再使用抗阻锻炼装置进行实验。目前，航天医学实验领域既聚焦太空长期生存面临的医学和人因等相关科学问题，也关注围绕人类健康和人能力发挥的前沿热点。此外，神十七乘组航天员还进行了视功能研究，以探索航天飞行相关视功能损伤的发病机制，并提出相应的防护方案。

实验载荷自动出舱 展开空间暴露实验

除了刚才看到的出差任务，神十七乘组的三名航天员还进行了载荷出舱工作，实验载荷通过梦天舱货物气闸舱的舱门进行自动出舱，展开相关空间暴露实验，这已经成为空间站内的工作常态。

这是三位航天员密切协同运输氧气瓶组件的工作场景，动作麻利、默契十足。通过问天舱的机位，我们看到航天员汤洪波正在对低温存储柜进行清洁和相关设置工作，这套低温存储装置可以满足生物、试剂、材料等样品不同低温存储条件，为开展长期空间实验提供保障。

航天员在轨采摘品尝太空菜园里的蔬菜

神舟十七号航天员乘组在繁忙的工作之余，在太空家园内的生活也十分丰富。

在太空吃饭，不仅可以边吃边看电视，还能随时品尝太空菜园里的蔬菜，从汤洪波的表情就能看出来，一定很甜很新鲜。

空间站在轨共有两个被称为“太空菜园”的太空栽培装置，分别种植了生菜和小葱、樱桃番茄，目前都长势喜人。

看剧吃饭，太空健身，航天员们在忙碌工作的间隙也享受着快乐新奇的太空生活。

(责编：王震、李楠桦)

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