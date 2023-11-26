人民网北京11月26日电 （记者赵竹青）11月25日，《中国区域创新能力评价报告2023》（以下简称《报告》）在北京发布。《报告》显示，2023年，广东省区域创新能力综合排名依然保持第1位，连续7年居全国首位；北京、江苏分别排名第2位和第3位，浙江和上海分别排名第4位和第5位，前5位排名与去年保持一致。排名前10名的地区还有山东、安徽、湖北、湖南和四川。

从排名变化情况看，2023年排名上升的地区有10个，分别是吉林、黑龙江、福建、广西、湖北、四川、辽宁、甘肃、内蒙古和海南。从领先地区的增长来看，2023年广东、北京、江苏、浙江和上海区域创新能力综合得分在35分以上，属于创新领先地区。

报告课题组组长、中国科学院大学中国创新创业管理研究中心主任柳卸林表示，部分区域在培育创新发展新动能方面涌现出一些先进经验和做法。比如，北京市发挥科教资源集聚优势，优化创新环境，加快国际科技创新中心建设；安徽省实施“竞争赛马”机制，将科技创新纳入考核项；贵州依托地理气候环境，培育数据中心、智能制造、数据应用三大千亿级产业集群等。

科学、权威评价一个地区的区域创新能力是一项系统工程。据悉，《报告》作为“国家创新调查制度系列报告”之一，是在科技部支持下，由中国科技发展战略研究小组联合中国科学院大学中国创新创业管理研究中心编写，已连续发布23年，是国内权威的区域发展评价报告。《报告》建立了四级指标体系，其中一级指标5个、二级指标20个、基础指标138个，充分反映各地区在企业创新、基础研究与原始创新、创新体系等方面的表现。

(责编：赵竹青、高雷)

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