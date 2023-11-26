11月23日，以“数字贸易 商通全球”为主题的第二届全球数字贸易博览会开幕。这是我国目前唯一以数字贸易为主题的国家级、国际性、专业型展会，是全球共商共建共享发展新机遇的又一个国际公共服务产品。

习近平主席在向第二届全球数字贸易博览会致贺信时表示，希望各方充分利用全球数字贸易博览会平台，共商合作、共促发展、共享成果，携手将数字贸易打造成为共同发展的新引擎，为世界经济增长注入新动能。

当前，全球数字贸易蓬勃发展，成为国际贸易的新亮点。数字贸易何以成为发展的新引擎？《时政微观察》为你解读。

△第二届全球数字贸易博览会会徽标识

数字贸易以现代信息网络为重要载体、以数字平台为有力支撑，是一种新贸易形态。具体来说，我们在国内通过购物软件下单一款境外商品，一个外国观众在网上付费观看中国电视剧，这些都属于数字贸易的范畴。

相较于传统贸易的面对面商谈，数字贸易突破国家和地区的物理界限，打破了传统贸易的时空属性，对全球贸易模式、贸易结构、贸易规则等产生深刻影响，为货物贸易、服务贸易的发展提供了新动能。数字贸易与货物贸易、服务贸易并列为支撑我国贸易强国建设的三大支柱。

习近平总书记对数字贸易的发展十分重视。今年，在主持中共中央政治局第八次集体学习时，总书记指出，“要加快建设贸易强国，升级货物贸易，创新服务贸易，发展数字贸易”。

“打造数字贸易示范区”“促进数字贸易改革创新发展”……在2021年、2023年服贸会上发表视频致辞时，习近平主席都强调了发展数字贸易。

△2023年11月24日，第二届全球数字贸易博览会上会弹钢琴的机器人。

十分重视，因为十分重要。

当前，数字技术快速发展，数字经济正深刻改变着传统经济发展模式。从全球贸易发展规律的演进趋势来看，数字贸易是未来的发展方向。

今年9月，国务院发展研究中心与中国信息通信研究院联合发布的《数字贸易发展与合作报告2023》显示，2022年全球数字服务贸易规模达3.82万亿美元，占全球服务贸易53.7%，数字贸易的比重凸显。

11月23日发布的《中国数字贸易发展报告2022》显示，2022年，中国可数字化交付的服务进出口额达3727.1亿美元，同比增长3.4%，规模再创历史新高。

△2023年11月23日，观众在第二届全球数字贸易博览会上观看机器人泡茶。

在第二届全球数字贸易博览会现场，无人驾驶汽车、室外带电作业机器人等竞相亮相，数字创意、数字医疗、数字娱乐等找到应用场景……在数字贸易的助力下，越来越多的新技术、新产品、新服务与新场景从梦想照进现实，不仅给千行百业带来生机与活力，也拓宽了世界各国人民美好生活的深度和广度。

通过数贸会，搭上中国电商便车的柬埔寨龙眼，打开了销售新天地；埃塞俄比亚种植户的咖啡豆经由海外仓转运至中国，被加工包装成挂耳咖啡，再由直播平台售出，销量大幅提升。

当然，数字贸易在蓬勃发展的同时，也面临着多重挑战。最紧迫的挑战之一是缺乏跨境数字贸易的全球规则。

习近平主席在贺信中指出，近年来，中国积极对接高标准国际经贸规则，建立健全数字贸易治理体系，促进数字贸易改革创新发展，不断以中国新发展为世界提供新机遇。

中国一直致力于打造开放、包容、公平、公正、非歧视的数字经济发展环境，促进全球数字贸易高质量可持续发展。首届数贸会围绕数字贸易产业、平台、生态、制度、监管五大体系，发布一批研究成果、标准、规则；本届数贸会上，《数字贸易合作与发展杭州倡议》《中国数字贸易发展报告》等一批重磅成果发布。

中国在非洲、东南亚、拉美等地区对数字贸易基础设施和技术的投资快速增长，对于当地经济产生了变革性的影响，提高了当地在全球数字市场当中的参与度。

面对全球经济的复杂形势和诸多挑战，开放与合作才是应对挑战、实现共赢的正确选择。数贸会的举办，体现了中国对开放型世界经济的坚定支持。

△第二届全球数字贸易博览会中国馆

中国的贸易强国之路离不开世界，世界的繁荣发展更需要中国。

共同用好全球数字贸易博览会这个国际公共服务产品，推动形成更多务实合作成果，必将塑造数字贸易发展新优势，为世界经济增长增添动力。

监制丨耿志民

制片人丨兴来

主编丨宁黎黎

执笔丨杨彩云

视觉丨江雨航

(责编：赵光霞、赵欣悦)

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