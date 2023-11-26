11月23日，第二届全球数字贸易博览会在浙江省杭州市开幕。这是推动数字贸易发展的重要平台，是促进全球数字经济合作的国际公共产品；举办全球数字贸易博览会，是中国支持建设开放型世界经济的重要举措和务实行动。

一个多月前，习近平主席在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上宣布“中方将每年举办‘全球数字贸易博览会’”，充分展现中方愿与各国一道建设开放型世界经济，促进全球数字贸易繁荣发展的坚定决心。

数字贸易，商通全球。走进数贸会，新技术、新产品、新服务与新场景，构成强劲的“数字引擎”，不断拓展全球贸易新空间。

数字驱动贸易蓬勃发展

戴上AR眼镜后，体验者可透过眼前呈现的显示屏感受虚拟信息与真实世界的巧妙融合；智能钢琴链接超长显示屏，新手能像玩节奏大师一样弹钢琴；基于多项AI技术，一张显示屏可根据一段诗词绘出古色古香的水墨画……

走进杭州国际博览中心，智能物联、信息通信、数字金融、数字医疗等领域的“数字新品”，呈现一场“未来生活秀”。

这是11月23日拍摄的第二届全球数字贸易博览会综合馆中的中国馆。新华社记者 徐昱 摄

硬核数字科技快速步入生活，不断刷新人们认知。

融合游戏技术、数字孪生技术等，网易伏羲挖掘机器人支持通过游戏手柄远程操控挖掘机，实现“点哪挖哪”、紧急触发急停、“一键倒土”等功能。

11月23日，在第二届全球数字贸易博览会上，参观者戴上VR眼镜体验虚拟游戏空间。新华社记者 徐昱 摄

“全液冷超充技术可实现‘一秒充电行驶一公里’，为电动汽车续航里程提供更加可靠的解决方案。”华为数智场景化展区工作人员李强介绍，该技术相比传统方案可靠性提升1倍、市电利用率提升30%，可匹配200V—1000V充电范围内所有车型。

这是11月23日在第二届全球数字贸易博览会展馆内拍摄的华为全液冷超充技术展示。新华社记者 徐昱 摄

第二届全球数字贸易博览会汇聚800多家数字贸易企业，包含50多家世界500强企业，50多家全球、全国数字贸易百强榜单企业，有100多项“数字新品”首发首秀首展。

11月23日，参观者在第二届全球数字贸易博览会上体验数字人应用。新华社记者 徐昱 摄

数字贸易蓬勃发展。商务部在本届数贸会上发布的《中国数字贸易发展报告2022》显示，2022年，中国可数字化交付的服务进出口额为3727.1亿美元，同比增长3.4%，规模再创历史新高。

一个包裹最快仅0.36秒即可完成清关，中国包裹“一杯咖啡的价格送全球”，国际物流速度进入“全球五日达”时代，“5美元10日达”“2美元20日达”等物流服务不断丰富……

“数字贸易已经成为经济增长的主要推动力。”世界贸易组织（WTO）副总干事张向晨介绍，2005年至2022年，全球数字服务出口年均增长8.1%，远高于货物出口的增长，2022年此类服务出口占全球服务出口总额的比例达到54%。

前瞻布局构筑外贸新优势

以数据为关键生产要素、数字服务为核心、数字订购与交付为主要特征的数字贸易，是当前国际经贸规则竞争的前沿。

京东在多个欧洲国家实现本地包裹配送最快1日达，阿里国际站上线外贸AI产品“生意助手”，多多跨境启动“全托管”服务……中国企业跨境电商业务发展提速。

11月23日，在第二届全球数字贸易博览会上，工作人员戴上VR眼镜，展示智慧港口远程操控吊车设备。新华社记者 徐昱 摄

“在供应链、市场、技术等全球数字贸易核心要素方面，中国都具备较强的竞争优势。”跨境贸易数字化服务商、PingPong公司联合创始人卢帅说。

拥抱数字化浪潮，我国前瞻布局数字化建设，培育肥沃的“数字土壤”，由此构筑对外贸易新优势。

数贸会综合馆里一组数据显示：2022年，中国数据产量达8.1ZB，同比增长22.7%，占全球数据总产量的10.5%，位居全球第二；中国数字经济规模达50.2万亿元，总量稳居世界第二。

11月23日，在第二届全球数字贸易博览会上，参观者戴上VR眼镜漫游虚拟城市。新华社记者 徐昱 摄

本届数贸会上，阿里巴巴、华为、百度、360、腾讯、科大讯飞等企业，带来各类人工智能大模型，显示出在教育、医疗、城市、办公、汽车、人机交互等领域的前沿技术探索。

2023年出台的《数字中国建设整体布局规划》指出，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，并提出“到2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就”。

支持建设开放型世界经济

走进数贸会“丝路电商”国际主题馆，以虚拟现实形式集中展现30个国家的风土人情、通商场景、贸易产品等，吸引大量观众驻足。

这是11月23日拍摄的第二届全球数字贸易博览会丝路电商馆。新华社记者 徐昱 摄

主题馆展区汇聚了全球速卖通、多多跨境、希音、TikTok、沃尔玛、美客多、亚马逊、eBay、Lazada、快手等全球主要电商平台，参展平台业务覆盖亚洲、欧洲、大洋洲、南美洲、北美洲等地区的主要国家。

当前世界经济增长动能不足，全球贸易环境复杂变化，不稳定、不确定、难预料因素增多。在此背景下，成为国际贸易新趋势、新增长点的数字贸易被寄予厚望。

这是11月23日拍摄的第二届全球数字贸易博览会丝路电商馆。新华社记者 徐昱 摄

从本届数贸会看，63个国家和地区、68个国际组织和境外商协会的各界代表确认参会，体现了全球共商合作、共促发展、共享成果的广泛诉求。

11月23日，在第二届全球数字贸易博览会的国际专场交流会上，韩国客商在介绍产品。新华社记者 徐昱 摄

越南榴莲订单农业基地与中国企业合作，每年销售额超过2.5亿元；卢旺达辣椒订单农业基地的产品进入中国超市，带动当地农民增收6倍；今年前10个月，阿里巴巴零售平台累计进口“丝路电商”合作国家商品超过660亿元……

“数字科技平台正在帮助全球中小企业参与全球贸易。”阿里巴巴国际站总裁张阔举例说，阿里正在推动AI技术帮助更多商家进行精准的供需匹配。

秉持合作共赢的全球化理念，中国积极参与数字领域国际规则和标准制定，探索更多制度型开放成果，推动数字领域更高水平对外开放。

芬兰是本届数贸会主宾国之一，芬兰企业重点展示工业数字化等方面产品。芬兰驻华大使孟蓝表示，数字贸易在两国贸易合作中扮演重要角色，中国庞大的数字化产业体系为芬兰开发相关新产品、新技术、新服务提供广阔机遇。

文字记者：邬焕庆、方问禹、张璇、黄筱

视频记者：王洪流、宋立峰、夏亮、徐中哲

海报设计：钱程

编辑：储兴华、戚文娟、刘莲芬、姜子炜、胡碧霞

统筹：郜新鑫、方思贤

(责编：赵光霞、赵欣悦)

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