人民网北京11月27日电 （记者杨曦）国家统计局27日发布数据显示，2023年10月份，全国规模以上工业企业实现利润同比增长2.7%。1—10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额61154.2亿元，同比下降7.8%，降幅比1—9月份收窄1.2个百分点。

国家统计局工业司统计师于卫宁表示，10月份，宏观政策效果持续显现，工业生产稳定增长，工业企业营收加快回升，利润延续恢复向好态势，企业效益状况呈现以下主要特点：

工业企业利润连续3个月保持正增长。1—10月份，全国规模以上工业企业利润同比下降7.8%，降幅较1—9月份收窄1.2个百分点，今年3月份以来利润降幅逐月收窄。其中，10月份规上工业企业利润同比增长2.7%，连续3个月实现正增长，工业企业效益持续改善。

工业企业累计营收转为增长。工业生产稳定增长，产品销售率连续4个月保持在97.0%以上，带动企业营收持续改善。1—10月份，规上工业企业营业收入同比增长0.3%，由1—9月份同比持平转为增长。其中，10月份规上工业企业营业收入同比增长2.5%，增速较9月份加快1.3个百分点，连续4个月回升。

三大门类利润均有回升，超七成行业利润改善。1—10月份，采矿业、制造业利润同比降幅较1—9月份分别收窄0.2、1.6个百分点，电力热力燃气及水生产和供应业利润同比增长40.0%，增速加快1.3个百分点。1—10月份，在41个工业大类行业中，有30个行业利润增速较1—9月份加快或降幅收窄、由降转增，利润回升面达73.2%。

原材料、消费品行业利润持续改善。随着下游需求不断恢复，原材料行业产品价格总体回升，营收增长加快，利润持续改善。1—10月份，原材料制造业利润同比降幅较1—9月份收窄4.8个百分点。其中，10月份原材料制造业利润增长22.9%，继续保持较快增长，对规上工业利润增长贡献最大。受益于扩内需促消费政策效果持续显现，消费市场逐步回暖，消费品行业利润持续恢复。1—10月份，消费品制造业利润降幅较1—9月份收窄0.8个百分点。其中，10月份消费品制造业利润增长2.2%，连续3个月增长。

装备制造业利润持续增长。今年以来，制造业高端化、智能化、绿色化深入推进，装备制造业持续发展壮大。1—10月份，装备制造业利润同比增长1.1%，继续保持增势，增速高于规上工业平均水平8.9个百分点。装备制造业利润占规上工业的比重为35.1%，同比提高3.1个百分点。分行业看，电气机械、铁路船舶航空航天运输设备、通用设备行业利润均实现两位数增长，分别增长20.8%、19.1%、10.4%；汽车行业利润增长0.5%，增速较1—9月份加快0.4个百分点。

电气水行业利润继续保持较快增长。1—10月份，电力、热力、燃气及水生产和供应业利润同比增长40.0%，其中10月份利润增长50.3%，年初以来持续保持快速增长态势。分行业看，1—10月份电力热力、燃气、水生产和供应业利润分别增长50.1%、8.0%、8.8%。

不同类型企业利润均有改善。随着各项助企惠企政策落实落细，经营主体活力不断增强。1—10月份，规上工业企业中，国有控股、私营、外商及港澳台商投资企业利润同比降幅较1—9月份分别收窄1.6、1.3和0.3个百分点；大、中、小型企业利润降幅分别收窄1.0、1.2和1.9个百分点。

企业单位成本持续下降，营业收入利润率稳中有升。企业营收持续改善，规模效应不断增强，助力企业单位成本下降、利润率提高。10月份，规上工业企业每百元营业收入中的成本为84.58元，同比减少0.27元，连续4个月同比减少；营业收入利润率为6.19%，同比提高0.01个百分点，连续3个月同比提高。

“总体看，1—10月份工业企业利润持续恢复向好。下阶段，要继续深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，有效发挥金融资源促进科技创新、先进制造、绿色发展和中小微企业作用，着力扩大国内需求，激发经营主体活力，推进传统产业改造升级，培育壮大新兴产业，塑造工业经济发展新优势，推动工业经济高质量发展。”于卫宁说。

(责编：杨曦、吕骞)

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