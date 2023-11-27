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猪价环比下降0.7% 年内第三批猪肉收储将启动

2023年11月27日09:36 | 来源：人民网
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人民网北京11月27日电 （记者申佳平）近期，生猪价格下降，国家将启动年内第三批中央猪肉储备收储工作。

据国家发展改革委介绍，近期，生猪价格低位运行。据国家发展改革委监测，全国平均猪粮比价连续三周以上运行在5：1-6：1之间，处于《完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌二级预警区间。为推动生猪价格合理回升，按照预案有关规定，国家发展改革委将会同有关部门启动年内第三批中央猪肉储备收储工作。

国家统计局发布的数据显示，2023年11月中旬与11月上旬相比，全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格，有23种产品价格上涨，25种下降，2种持平。其中，生猪（外三元）本期价格为14.6元/千克，环比下降0.7%。

图片来源：国家统计局官网

图片来源：国家统计局官网

根据中信证券研报，展望未来，由于之前的母猪存栏较高，再加上近年来母猪养殖效率不断提高，猪的体重也处于相对较高水平，冻品库存也相对较高，预计在2023年第四季度至2024年上半年，生猪供给的压力将难以缓解。同时，需求也持续疲软，预计生猪价格的反弹力度有限，明年春节过后可能继续下跌的风险存在。

10月，农业农村部畜牧兽医局负责人陈光华曾在国新办新闻发布会上表示，“明年春节后可能出现消费淡季与生猪出栏量增加‘两碰头’，养猪亏损程度甚至可能重于今年同期，希望大家做好生产安排，合理调整生产节奏，顺时顺势出栏生猪。”

(责编：申佳平、吕骞)
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